الامارات | محمد بن راشد: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باختيار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان الجابر، على قائمة مجلة التايم لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وأعرب سموه عن فخره بإنجازات الجابر الدولية وبنشاطه المتسارع في قطاع المناخ الحيوي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.. فخورون بإنجازاته الدولية.. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي.. وفخورون بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات».