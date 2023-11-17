الامارات | «الأرصاد»: أمطار مُستمرّة حتى الإثنين.. و«الحرارة» تميل إلى البرودة ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة الغبار، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتفصيلاً، أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية باردة مع تدفق السحب من الغرب، يتخللها السحب الركامية على مناطق متفرّقة، يصحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة.

ووفقاً للمركز تشهد الدولة انخفاضاً في معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الشهر الجاري (4-6 درجات) عمّا كانت عليه خلال شهر أكتوبر، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة، فيما تتأثر الدولة خلال النصف الثاني من الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، ما يؤدّي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، على أن تميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خصوصاً ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الدولة تتأثر أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صحبتها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب، وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف خصوصاً غرباً، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة الغبار والأتربة.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يبقى غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية وقد يصحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تظل الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع استمرار فرصة تكوّن السحب الركامية قد يصحبها سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ونوّه المركز بأن طقس الثلاثاء المقبل، يبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر سحب قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.