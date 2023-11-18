الامارات | مدارس في المنطقة الشرقية تؤجل مواعيد اختبارات نهاية الفصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت مدارس خاصة في المنطقة الشرقية مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، كانت مقررة أن تؤدى أمس، نظراً لعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، فيما أغلقت شرطة الفجيرة طرقاً داخلية ورئيسة نتيجة تساقط الصخور وجريان الأودية إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق، وأعادت فتحها فور سحب مياه الأمطار.

وتفصيلاً، أوضحت إدارات مدارس أنه نظراً لعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي قد تشكل خطراً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري، قررت تعليق الدراسة حضورياً، وتحويلها إلى «عن بعد»، وتأجيل موعد اختبار نهاية الفصل الدراسي المقرر أمس، إلى موعد ستقرره لاحقاً، وستقوم بإعلام الطلبة بالتاريخ الجديد، من خلال إرسال رسالة إلكترونية لأولياء أمور الطلبة.

فيما بثت الجهات المعنية من شرطة المنطقة الشرقية وشرطة الفجيرة التحذيرات والتعليمات الخاصة بالطقس عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت الجمهور بالتزام التعليمات الصادرة منها المتمثلة في الابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية، وتجنب ارتياد البحر والتزام السرعات المحددة حفاظاَ على سلامتهم.

وأكدت بلدية الفجيرة أنها كانت على أتم الاستعداد والجاهزية لسحب تجمعات الأمطار التي شهدتها الإمارة، حيث كانت فرق العمل موجودة منذ لحظة هطول الأمطار للتعامل مع آثار الحالة الجوية، وبحسب مدير بلدية الفجيرة، محمد الأفخم أن البلدية تقوم وبشكل مستمر بمتابعة الأحوال الجوية عبر غرفة العمليات، مع جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، وفرق العمل على استعداد لتلقي أي بلاغ حول تجمعات المياه عبر الاتصال على الرقم 80036.

من جهة أخرى، أكدت إدارة عمليات النقل المدرسي في الإمارات الشمالية بمواصلات الإمارات لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم وضع خطة للطوارئ في مواصلات الإمارات، تشمل إجراءات وتعليمات للسائقين حول القيادة في جميع الحالات الجوية، مثل القيادة في الأجواء الماطرة، والعواصف الرملية، والفيضانات، ويتم تدريب جميع السائقين ومشرفي النقل والسلامة عليها، إضافةً إلى الإجراءات الخاصة بالحافلات وجاهزيتها وملاءمتها الأجواء الصعبة.