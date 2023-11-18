الامارات | لجنة طوارئ عليا للتعامل مع الأمطار في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة تخصيص لجان مشتركة وفرق عمل تخصصية وآليات ثقيلة وخفيفة، استعداداً لموسم الأمطار، والتعامل مع الحالات الجوية بكفاءة عالية، حيث تشرف اللجان على كل مناطق مدينة الشارقة التي تم تقسيمها إلى قطاعات، للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وتجمعات المياه وفق الخطط المعدة مسبقاً، كما رفعت البلدية من درجة استعدادها لاستقبال الملاحظات والبلاغات من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة.

وأكد مدير عام البلدية رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية شكلت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، تتبعها خمس لجان تخصصية للعمل على تنفيذ الخطط والأعمال المتعلقة بالحالات الطارئة، ومتابعة استمرارية العمل بقدرة وكفاءة عالية، واتخاذ التدابير الفنية لتقليل تجمعات مياه الأمطار، خصوصاً في الطرق والشوارع الرئيسة، ما يعزز من انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة الجاهزية الكاملة لكل الفرق، ووضع الخطط الاستراتيجية وتحقيق أعلى درجة استجابة.

وأوضح الطنيجي أن البلدية على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع هطول أمطار، حيث وفرت 96 صهريجاً، و220 مضخة متنقلة، وثلاث مركبات «السد»، التي تعمل بقدرة تشغيلية وكفاءة عالية، كما أجرت البلدية في وقت سابق أعمال الصيانة اللازمة للصهاريج والمعدات والآليات اللازمة، فضلاً عن الجاهزية لتزويد فرق العمل بصهاريج ومعدات أخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وأفاد الطنيجي بأن البلدية عملت على إنشاء 59 حوضاً لتجميع مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الشارقة، حيث تقوم المضخات بسحب المياه المتجمعة وضخها مباشرة في هذه الأحواض بصورة تعزز من انسيابية الحركة المرورية والسرعة في الإنجاز، مشيراً إلى أن البلدية توعي الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار، وعدم الاقتراب من هذه الأحواض.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنظيف نحو 25 ألف فتحة تصريف لمياه الأمطار، في إطار استعدادها المستمر، حيث تحظى هذه الفتحات بمتابعة مستمرة، ويتم تنظيفها بشكل دائم قبل هطول الأمطار وبعدها، بما يحافظ على دورها في عملية التصريف أولاً بأول باعتبار هذه الفتحات تتعرض لانسدادات بسبب تراكم الأتربة أو مخلفات الأشجار وغيرها.

بدورها، تفاعلت بلدية الحمرية بكفاءة عالية مع الحالة الجوية الأخيرة التي تشهدها الدولة جراء هطول الأمطار، حيث عملت الفرق العاملة في البلدية على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية، وتنفيذ الخطط الاستباقية المعدة بعناية للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

البلدية نفذت تدابير فنية لتقليل تجمعات مياه الأمطار لتعزيز انسيابية الحركة المرورية. من المصدر