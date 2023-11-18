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الامارات | جهود الفرق الميدانية في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الفرق الميدانية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر صفحته الرسمية على «إكس» جانباً من الجهود الميدانية لفرق الدفاع المدني في دبي للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وتقديم الدعم بما يضمن سلامة الجميع.

وقالت في تغريدة: «جهود الفرق الميدانية في دبي للتعامل مع الأمطار والحالة الجوية السائدة.. شكراً لكم».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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