الامارات | جهود الفرق الميدانية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر صفحته الرسمية على «إكس» جانباً من الجهود الميدانية لفرق الدفاع المدني في دبي للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وتقديم الدعم بما يضمن سلامة الجميع.

وقالت في تغريدة: «جهود الفرق الميدانية في دبي للتعامل مع الأمطار والحالة الجوية السائدة.. شكراً لكم».