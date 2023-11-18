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محمد بن زايد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة باليوم الوطني.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أعبر عن خالص الأمنيات لأخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بدوام التقدم في مختلف المجالات».

وأضاف سموه: « العلاقات الإماراتية - العمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويرتبط الشعبان بأواصر أخوية عميقة. ومن خلال التعاون والتفاهم والإرادة المشتركة نمضي نحو مزيد من العمل لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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