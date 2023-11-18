الامارات | مكتوم بن محمد: أخوّتنا مع سلطنة عمان تاريخية وجذورنا مشتركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سلطنة عمان قيادةً وشعباً في يومها الوطني الـ 53.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك لسلطنة عمان قيادةً وشعباً ما تحقق خلال العقود الماضية من نمو وتطور ورفعة وازدهار، ونتمنى لها في يومها الوطني الـ 53 مزيداً من النهضة والعز والإنجازات.

أخوّتنا مع سلطنة عمان تاريخية، وجذورنا مشتركة، ونمضي إلى المستقبل بخطىً راسخة وتعاونٍ مثمر. حفظ الله السلطنة وسلطانها وشعبها، وأدام عزها وأفراحها.