منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم السبت، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

وكتب سموه، على موقع «إكس» (تويتر سابقا) «أهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني لسلطنة عمان.. نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان « ندعو الله تعالى أن يديم عز السلطنة ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة».