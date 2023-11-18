الامارات | رئيس الدولة: إستراتيجية الإمارات للفضاء نموذجاً لقوة الإرادة على الانخراط في مسيرة التقدم الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن إستراتيجية الإمارات للفضاء نموذجاً لقوة الإرادة على الانخراط في مسيرة التقدم الإنساني.

وقال سموه عبر منصة "إنستغرام": إستراتيجية الإمارات للفضاء نموذجاً لقوة الإرادة على الانخراط في مسيرة التقدم الإنساني. وقد سلّطت المحاضرة التي نظمها مجلس محمد بن زايد بعنوان "رحلة الإمارات إلى الفضاء" الضوء على جوانب مهمة من هذه الرحلة. حققنا إنجازات مهمة لخدمة التنمية والبشرية، والرحلة متواصلة بإذن الله.