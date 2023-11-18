الامارات | رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «إكس»: «بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، أعبّر عن خالص الأمنيات لأخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بدوام التقدم في مختلف المجالات. العلاقات الإماراتية - العُمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويرتبط الشعبان بأواصر أخوية عميقة، ومن خلال التعاون والتفاهم والإرادة المشتركة نمضي نحو مزيد من العمل لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «إكس»: «نبارك للشعب العُماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، يومهم الوطني المجيد، ومسيرة نهضتهم المباركة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يُديم عليهم الازدهار والاستقرار، ويُديم بين شعبينا الأخوة والمحبة».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «إكس»: «أهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني الشقيق باليوم الوطني لسلطنة عُمان. نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز.. وندعو الله تعالى أن يُديم عزّ السلطنة ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة».

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

وقال سموه في برقيته: «خالص التهاني والتبريكات لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ53. أواصرنا الأخوية متجذّرة، وروابطنا الثقافية والاجتماعية ممتدة في عمق التاريخ، تجسّدها رؤانا المستقبلية المشتركة، والهادفة إلى صناعة غد أكثر إشراقاً واستدامة لأبنائنا. أدعو الله عزّ وجلّ أن يحفظ عُمان وشعبها الشقيق، وأن يمن عليها بمزيد من الازدهار والرفعة والنماء».

فيما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سلطنة عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد. وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة يومها الوطني الـ53، داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يُديم على عُمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار».

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «نبارك لسلطنة عُمان قيادة وشعباً ما تحقق خلال العقود الماضية من نمو وتطور ورفعة وازدهار، ونتمنى لها في يومها الوطني الـ53 مزيداً من النهضة والعزّ والإنجازات. أُخوّتنا مع سلطنة عُمان تاريخية، وجذورنا مشتركة، ونمضي إلى المستقبل بخطى راسخة وتعاون مثمر. حفظ الله السلطنة وسلطانها وشعبها، وأدام عزّها وأفراحها».

محمد بن زايد:

• العلاقات الإماراتية - العُمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويرتبط الشعبان بأواصر أخوية عميقة.

محمد بن راشد:

• نبارك للشعب العُماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق يومهم الوطني المجيد ومسيرة نهضتهم المباركة.

منصور بن زايد:

• نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز.. وندعو الله أن يُديم عزّ السلطنة ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة.

حمدان بن محمد:

• ندعو الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق.. وأن يُديم على عُمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

مكتوم بن محمد:

• أُخوّتنا مع سلطنة عُمان تاريخية وجذورنا مشتركة.. ونمضي إلى المستقبل بخُطى راسخة وتعاون مثمر.