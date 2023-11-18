الامارات | 4 جامعات إماراتية ضمن قائمة أفضل 10 جامعات عربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلت أربع مؤسسات تعليم عالٍ في الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 مؤسسات تعليم عالٍ عربية، فيما جاءت ثماني جامعات إماراتية ضمن أفضل 30 جامعة عربية، حسب أحدث تصنيف لمؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2023.

وأظهر التصنيف هيمنة الجامعات في السعودية والإمارات على المراكز العشرة الأولى، باستثناء جامعة قطر التي احتلت المركز الثالث.

وبحسب التصنيف، تصدّرت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، المركز الأول على مستوى الدولة، والثاني عربياً، وجامعة الشارقة المركز الرابع (مكرر)، وجامعة الإمارات في المركز السابع، وجامعة أبوظبي في المركز التاسع، وجامعة زايد في المركز الـ11، وجامعة العين في المركز الـ14، والجامعة الأميركية في الشارقة 27، وجامعة عجمان 28، فيما جاءت جامعة الخليج الطبية في قائمة المراكز من 81 إلى 90، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة في قائمة الجامعات من 101 إلى 120.

وشهدت الجامعات الإماراتية تحقيق تقدم كبير في التصنيف مقارنة بعام 2022، حيث تقدمت جامعة خليفة من المركز الخامس إلى المركز الثاني، وجامعة الشارقة من المركز التاسع إلى الرابع (مكرر)، وجامعة أبوظبي من المركز التاسع والثلاثين إلى المركز التاسع، وانتقلت جامعة زايد من قائمة الجامعات بين 61 و70 إلى المركز الـ11، وجامعة العين من المركز الـ15 إلى المركز الـ14، والجامعة الأميركية بالشارقة من المركز الـ30 إلى المركز الـ27، وجامعة عجمان من قائمة 51 إلى 60 إلى المركز 28، فيما حافظت جامعة الإمارات على المركز السابع للعام الثاني.

ويعتمد تصنيف تايمز بشكل أساسي على أربعة معايير رئيسة تشمل التدريس، والبحث العلمي، والمجتمع، إضافة إلى النظرة الدولية. وتتضمن المعايير مؤشرات لقياس الأداء، حيث تم قياس معيار التدريس بناء على مؤشرات جودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومدى تطور وحداثة المناهج الدراسية، ومرونة وفرص التعلم خارج المنهج، ومدى رضا الطلاب واستجابتهم، فيما شملت مؤشرات الأداء الخاصة بمعيار البحث العلمي، الإنتاجية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومدى حصرية وجودة البحوث المنشورة، وقدرة تلك البحوث على حل المشكلات، وضرورة التأثير العلمي للبحوث المقدمة وقدرتها على إحداث تغييرات جذرية.

وتضمنت مؤشرات تقييم معيار المجتمع، الدور الخدمي الذي تقوم به الجامعة لتنمية المجتمع، وأهمية عمليات الشراكات معه، ومدى التأثير الاجتماعي للجامعة، فيما شملت مؤشرات قياس معيار النظرة الدولية، توافر بيئة تسمح بالتنوع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوافر البرامج الدراسية الدولية المتسمة بالحداثة والعصرية، إضافة إلى مدى وجود شراكة وتعاون دوليين مع مؤسسات تعليمية مرموقة.

وضمت قائمة مؤسسة التايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات العربية 2023، ما مجموعه 313 جامعة من 18 دولة عربية، حيث شملت تصنيفات الجامعات العربية 207 مؤسسات مصنفة، أي أعلى بنسبة 22% من حصيلة العام الماضي، فيما تم إدراج 106 مؤسسات إضافية تحمل حالة «مبلغ»، ما يعني أنها قدّمت بيانات، لكنها لم تستوف معايير الأهلية للحصول على تصنيف.

أفضل 10 جامعات عربية

ضمت قائمة أفضل 10 جامعات عربية، وفقاً لتصنيف تايمز 2023، جامعة الملك عبدالله في المركز الأول، وجامعة خليفة في المركز الثاني، وجامعة قطر في المركز الثالث، وجامعة الملك فهد في المركز الرابع، وجامعة الشارقة «الرابع مكرر»، وجامعة الملك خالد في المركز السادس، وجامعة الإمارات في المركز السابع، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المركز الثامن، وجامعة أبوظبي في المركز التاسع، فيما احتلت جامعة الملك سعود المركز العاشر في القائمة.