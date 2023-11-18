محمد بن زايد: الإمارات وعُمان تعملان لمصلحة التنمية والازدهار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أعبر عن خالص الأمنيات لأخي السلطان هيثم بن طارق، والشعب العماني بدوام التقدم في مختلف المجالات.. العلاقات الإماراتية - العُمانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويرتبط الشعبان بأواصر أخوية عميقة.. ومن خلال التعاون والتفاهم والإرادة المشتركة نمضي نحو مزيد من العمل لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «نبارك للشعب العماني الشقيق، ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، يومهم الوطني المجيد.. ومسيرة نهضتهم المباركة.. داعين المولى، عز وجل، أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار.. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «أهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني لسلطنة عمان.. نشارككم أفراحكم الوطنية بسعادة واعتزاز وندعو الله تعالى أن يديم عز السلطنة ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ53 المجيد.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.