الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بحبس آسيوي شهراً، لإحداثه أضراراً في مركبة رجل آخر بسبب خلافات مالية بينهما، إذ هشّم زجاج سيارته الأمامي ومصباحيها الخلفيين بواسطة حجز وفر من المكان، لكنّ شخصاً كان موجوداً في المكان شاهده وأدلى بمواصفاته. وأبلغ المجني عليه الشرطة بالواقعة، مشيراً إلى أنه فوجئ بتلفيات في سيارته نتيجة تهشيمها من قبل المتهم، بينما أفاد شاهد عيان بأنه رأى المتهم وهو يحمل قطعة يُحتمل أن تكون حجراً صناعياً، ويحطّم زجاج ومصابيح سيارة خاصة فتتبعه، لكنه لاذ بالفرار.