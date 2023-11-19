الامارات | عربيان يسرقان «سكوتر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بحبس شخصين عربيين أدينا بسرقة دراجة كهربائية (سكوتر) تعود لامرأة آسيوية. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمين غافلا صاحبة الدراجة وقاما بسرقتها، وتمكنت الشرطة من ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أحالتهما إلى محكمة الجنح، بتهمة السرقة. وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة، قضت بحبسهما شهراً وتغريمهما 2600 درهم قيمة الدراجة المسروقة، وإبعادهما عن الدولة. وطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف وأنكرا التهمة الموجهة إليهما، ودفعا بكيدية الاتهام وعدم صحته، وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي بالحبس والغرامة والإبعاد.