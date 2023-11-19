محمد بن راشد: الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، التي شملت الدورة الخامسة لتقييم مراكز الخدمة والدورة الثانية لتقييم مراكز الاتصال والقنوات الرقمية في حكومة الإمارات، وشملت 124 قناة خدمة حكومية توزعت على مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال التابعة لـ25 وزارة وجهة حكومية اتحادية.

وقال سموه: «اعتمدنا اليوم نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية (تصنيف النجوم) لـ124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات أو مراكز الاتصال أو الخدمات الرقمية... جاءت أفضل 6 مراكز في تصنيف 6 نجوم موزعة بين هيئة الإمارات للهوية والجنسية ووزارة الداخلية... مع تفوق مركز الظفرة في منطقة الظفرة وتحقيقه قفزة في أدائه خلال عام واحد فقط لينتقل من تصنيف الأربع نجوم لتصنيف الست نجوم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وجاء في قائمة أسوأ المراكز... مركز الخدمة في مستشفى كلباء حيث قررنا استبدال مديره والطلب من مدير عام مؤسسة الإمارات الصحية التواجد في المستشفى خلال الشهر القادم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور... كما جاء مركز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية في رأس الخيمة ضمن أسوأ مراكز الخدمة… وقررنا بناء على هذه النتائج منح مهلة 60 يوماً لتحسين الخدمات في هذه المراكز... ومراجعة العقود الوظيفية لمسؤولي هذه المراكز بعد انتهاء المهلة في حال عدم تحسنها نحو إنهائها أو تعديلها».

وقال سموه: «الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه... والتفاعل مع الجمهور بطريقة إيجابية عبر قنوات الخدمة هو واجب أساسي على كل مسؤول حكومي».



مراكز خدمات «6 نجوم»



وتوزعت قنوات الخدمة الـ124 التي تم تقييمها على أيدي خبراء إماراتيين في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، على 61 مركز خدمة، و25 موقعاً إلكترونياً، و18 تطبيقاً ذكياً، و20 مركز اتصال.

وحصلت 6 مراكز خدمة على تصنيف 6 نجوم، من بينها 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، هي: مركز مرور وترخيص الفجيرة، ومركز مرور وترخيص الشارقة، ومركز شرطة واسط الشامل في الشارقة، أما المراكز الثلاثة الأخرى فهي تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتضم مركز البرشاء لخدمة المتعاملين في دبي، ومركز خدمة المتعاملين في الظفرة، ومركز الراشدية لخدمة المتعاملين في دبي.

كما حصل 29 مركز خدمة من ضمنها 21 مركزاً تابعاً لوزارة الداخلية و7 مراكز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومركز الخدمة في مستشفى الأمل التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على تصنيف 5 نجوم.

وشملت قائمة المراكز التابعة لوزارة الداخلية الحاصلة على تقييم 5 نجوم، كلاً من مركز المرور والدوريات في عجمان، ومركز شرطة المدينة الشامل في الفجيرة، ومركز شرطة كلباء في الشارقة، ومركز شرطة الصناعية الشامل في الشارقة، والمنطقة الشرقية- الشارقة، ومركز شرطة النعيمية الشامل في عجمان، ومركز مرور وترخيص رأس الخيمة، ومركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، ومركز شرطة الغرب الشامل في الشارقة، وترخيص الآليات والسائقين في عجمان، ومركز شرطة الحميدية الشامل في عجمان، ومركز مسافي الشامل في الفجيرة، ومركز شرطة الصناعية الشامل في الفجيرة، ومركز خدمات المرور والترخيص في أم القيوين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، ومركز شرطة الرمس في رأس الخيمة، ومركز شرطة المدينة الشامل في رأس الخيمة، ومركز شرطة المدينة الشامل في أم القيوين، ومركز شرطة الجرف الشامل في عجمان، ومركز شرطة المدينة الشامل في عجمان.

أما المراكز التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التي حصلت على تقييم 5 نجوم، فهي: مركز العين لخدمة المتعاملين، ومركز خليفة لخدمة المتعاملين في أبوظبي، ومركز مدينة خليفة الطبية لخدمة المتعاملين، ومركز مصفح لخدمة المتعاملين في أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، ومركز الفجيرة لخدمة المتعاملين.

أما مراكز الخدمة الحاصلة على 4 نجوم، فضمت 23 مركزاً من بينها 11 تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و9 مراكز تابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز واحد من كل من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وحصل 3 مراكز خدمة على 3 نجوم، من بينها مركز واحد لكل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

المواقع الإلكترونية



على صعيد تصنيف المواقع الإلكترونية، حصلت وزارة الداخلية منفردة على تصنيف 5 نجوم، فيما حصل على تصنيف 4 نجوم 17 موقعاً شملت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وصندوق الزكاة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وحصلت 7 مواقع إلكترونية على تصنيف 3 نجوم تشمل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة زايد، ووزارة العدل، والهيئة العامة للرياضة، وكليات التقنية العليا، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

التطبيقات الذكية



في فئة التطبيقات الذكية، حصل تطبيق وزارة الداخلية منفرداً على تصنيف 5 نجوم، فيما حصلت على تصنيف 4 نجوم 10 تطبيقات ذكية تشمل: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الخارجية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وصندوق الزكاة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وحصلت 7 تطبيقات على تصنيف 3 نجوم، وشملت تطبيقات: جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الاقتصاد.

مراكز الاتصال



في فئة مراكز الاتصال، لم يحصل أي مركز على تصنيف 5 نجوم، بينما حصل على تصنيف 4 نجوم 6 مراكز تشمل: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الخارجية، وصندوق الزكاة.

وبتصنيف 3 نجوم حل 14 مركزاً، تشمل: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والشباب، وكليات التقنية العليا، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووزارة العدل، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2011، بهدف إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، وتم تطوير النظام عام 2019، ليشمل معايير جديدة بحيث يغطي مراكز الاتصال، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، ومراكز الخدمات، ويمكن الوصول إلى كل نتائج تقييم مراكز الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني 23.gsr.ae.