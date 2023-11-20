الامارات | رعاية المواهب وتأهيل المبتكرين في مدارس «حماية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وترسيخ علاقة الشراكة بينهما في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين.

ووقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام على مدارس حماية، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، ومن جانب مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الأمين العام للمؤسسة، الدكتور خليفة علي السويدي.

وقال اللواء الدكتور غيث السويدي، إن مذكرة التفاهم تركز على مجال رعاية المواهب في مدارس حماية، وتأهيل المبدعين والمبتكرين منهم، لمواكبة تطلعات حكومة دولة الإمارات واستراتيجيتها الهادفة إلى خلق جيل من الشباب المبدع.

من جانبه، قال الدكتور خليفة السويدي: «بموجب المذكرة، ستقوم المؤسسة بتدريب المكتشفين من الطلبة الموهوبين من أصحاب الهمم في مدارس حماية، وتدريب الكوادر والهيئات التدريسية العاملة مع الطلاب الموهوبين، فضلاً عن تطبيق اختبار حمدان للموهبة».