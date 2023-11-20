الامارات | 150 دورية في شرطة أبوظبي تتوشّح بشعار «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زيّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 150 دورية بشعار مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يعد الحدث الدولي المهم الذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد».

وتوشحت الدوريات بالشعار للتسويق والإسهام في إنجاح مؤتمر «COP28»، الذي يسعى إلى توحيد الجهود الدولية لتقليل انبعاثات الكربون، ويجمع دول العالم الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لتقييم التقدّم المحرَز على صعيد مكافحة التغير المناخي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في التسويق للحدث العالمي، تأتي ضمن توحيد جهود المؤسسات الوطنية في تعزيز سمعة الإمارات في استضافة أهم الأحداث، ودورها الحضاري في جمع العالم، لما فيه خير البشرية والإنسانية.