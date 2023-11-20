«مايا».. قلعة الشعاب المرجانية

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبوضيف (القاهرة)

«مايا»، قلعة من الشعاب المرجانية البديعة، تحت مياه فيروزية شفافة، تتخللها أسماك استوائية وكائنات بحرية ملونة، في خليج مايا بتايلاند، تعد أحد أجمل مناطق العالم وأكثرها سحراً، حيث الرمال ناصعة البياض والجبال الخضراء والمنحدرات الضخمة.

المشهد الأكثر روعة، نقطة التقاء الخليج بالمحيط الواسع مروراً بجبلين عظيمين، وهو ما يكوّن مشهد البوابات العملاقة للشاطئ مع تدرج ألوان المياه مع السماء، حتى أن البعض أطلق على هذا المكان لقب الجنة المفقودة.

أعداد ضخمة من الشعاب المرجانية فريدة بالعالم، فبإمكان زوار خليج مايا مشاهدة الحياة البحرية الرائعة دون الحاجة إلى الغطس، كما تشت هربكونها موطنا لأسماك القرش ذات الزعانف السوداء.

شهرة كبيرة نالها شاطئ الخليج بعدما تم تصوير فيلم «The Beach» قبل حوالي 23 عاماً والذي أظهر جمال الشاطئ والبيئة الطبيعية، وهو ما دفع آلاف الزوار للذهاب وتجربة قضاء الصيف والغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية والحياة البحرية.

التغيرات المناخية

مع ذلك، يواجه شاطئ مايا تهديداً كبيراً بسبب التغيرات المناخية، التي ساهمت في تضرّر شعابه المرجانية بنسبة وصلت إلى 70%، لذلك تم إدراج الخليج في قائمة الأماكن المهددة بالاختفاء تأثراً بارتفاع درجة حرارة الأرض.

كما تسببت المراكب التي تحتوي على ذيول حديدية طويلة في تدمير نسبة من الشعاب المرجانية بالخليج، إلى جانب عوامل أخرى مثل إلقاء مراسي السفن في أماكن الشعاب المرجانية وتراكم القمامة بعد إقبال أعداد كبيرة من الزوار لمشاهدة روعة خليج مايا.

المخاوف من التغيرات المناخية دفعت السلطات في تايلاند لاتخاذ قرار بإغلاق شاطئ خليج مايا منتصف العام 2018 بعد توصيات العلماء المختصين بالحياة البحرية، بضرورة وقف النشاط البشري بالخليج لعدة سنوات حتى تتمكن الشعاب المرجانية والكائنات الحية بها من استعادة حيويتها وطبيعتها.

ضوابط

مع إعادة افتتاح الشاطئ بداية العام 2022، تم وضع ضوابط مشددة من أجل الحفاظ على الحياة البحرية به لأطول وقت ممكن، فهناك عدد محدد من الزوار لا يتخطى 4 آلاف يومياً مع منع السباحة نهائياً، وإغلاق الشاطئ خلال فترات الأمطار الموسمية من أجل إعادة التأهيل الطبيعي.