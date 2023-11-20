أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية