الامارات | محمد بن راشد: فخورين باستضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: فخورين باستضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات، المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات 2023 ، الذي تستضيفه دولة الإمارات ممثلة بحكومتها.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تستضيف دولة الإمارات ممثلة بحكومتها اليوم أهم مؤتمر للاتصالات في العالم يحضره أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة من كافة أنحاء العالم … ".
وأضاف سوه: "المؤتمر العالمي للاتصالات 2023 تتوافق فيه دول العالم على الاتصالات اللاسلكية وتردداتها ودورها في القطاعات الجديدة كالصحة والتعليم والتصنيع والمدن الذكية وغيرها .. ".
وتابع سموه: "فخورين باستضافة حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي .. ونرحب بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات .. ونقول للجميع أهلا بكم في دولة المستقبل .. دولة الإمارات العربية المتحدة" .
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