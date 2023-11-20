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الامارات | محمد بن راشد: فخورين باستضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات 2023

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات، المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات 2023 ، الذي تستضيفه دولة الإمارات ممثلة بحكومتها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تستضيف دولة الإمارات ممثلة بحكومتها اليوم أهم مؤتمر للاتصالات في العالم يحضره أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة من كافة أنحاء العالم … ".

وأضاف سوه: "المؤتمر العالمي للاتصالات 2023 تتوافق فيه دول العالم على الاتصالات اللاسلكية وتردداتها ودورها في القطاعات الجديدة كالصحة والتعليم والتصنيع والمدن الذكية وغيرها .. ".

وتابع سموه: "فخورين باستضافة حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي .. ونرحب بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات .. ونقول للجميع أهلا بكم في دولة المستقبل .. دولة الإمارات العربية المتحدة" .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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