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الامارات | طقس مغبر وغائم جزئياً غداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا و مضطربا خاصة غرباً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:31  والمد الثاني عند الساعة 17:58 و الجزر الأول عند الساعة 12:17والجزر الثاني عند الساعة 01:51.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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