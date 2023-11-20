خالد بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة والدة صقر بن غباش

ابوظبي - سيف اليزيد - قدَّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى معالي صقر بن غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة والدته، في مجلس العزاء بمنطقة الزهراء في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهِم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموّه، أثناء تقديم واجب العزاء، كلٌّ من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.