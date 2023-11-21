الامارات | إنارة طرق في «الرقايب والياسمين» بعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع إنارة طرق في منطقة الرقايب والياسمين السكنية، بطول 20 كيلومتراً، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة LED التي تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بكل مناطق الإمارة.

وأكد مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تبنت خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وإمدادها بالإنارة التشغيلية اللازمة، موضحاً أن إدارة الطرق سعت لإنجاز مشروع الإنارة خلال الفترة الماضية. وقال إن المشروع البالغة تكلفته خمسة ملايين درهم، يلبي احتياجات السكان والزوار، وينسجم مع أهداف الدائرة الساعية لتوفير كل مقومات الرفاهية والعيش الرغيد للجميع. من جانبه، بيّن المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن الدائرة تنفذ مشاريع الإنارة وفقاً للخطط المجهزة لتغطية كل مناطق الإمارة، وإمدادها بالإضاءة، مبيناً أن الكفاءات المؤهلة تنفذ المشاريع في كل مناطق عجمان، وتواصل جهودها لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.