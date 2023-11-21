الامارات | شرطة رأس الخيمة تحذر من مخالفات أثناء الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة رأس الخيمة السائقين من ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون أثناء سقوط الأمطار، من أبرزها المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، والاقتراب من تجمعات المياه، وتجاوز مجاري السيول التي يزداد تدفقها بسرعة أثناء سقوط الأمطار، وترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمع المياه والأودية، داعية السائقين إلى اتباع مسارات وطرق رئيسة مستخدمة قدر الإمكان.

وأضافت أن قانون المرور الاتحادي يخالف في مادته (113) «التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة» بغرامة 1000 درهم، وست نقاط مرورية تضاف إلى ملف السائق، كما تخالف المادة (114) «دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها» بغرامة 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، إلى جانب حجز المركبة 60 يوماً، وتخالف المادة رقم (117) «إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية» بالغرامة 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً.

وأضافت أنه يجب على السائقين الالتزام بشروط القيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار، والتي تتطلب مزيداً من الانتباه والحيطة والحذر، وتوقع أخطاء الآخرين، إلى جانب تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الآمنة التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية.

وشددت على ضرورة استخدام السائقين مصابيح إضاءة منخفضة للتنبيه أثناء سقوط الأمطار، والتأكد من سلامة المكابح بعد عبور المياه، والابتعاد عن الوديان أثناء سقوط الأمطار، والتأكد من سلامة ماسحات الزجاج، وتفقد ثبات الإطارات على الأرض أثناء الأمطار، وتقليل السرعة حتى يزيد مقدار التحكم في المركبة، بالإضافة على الالتزام بالمسار الصحيح، والابتعاد عن حافة الطريق.