عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

ابوظبي - سيف اليزيد - قدَّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الزهراء في رأس الخيمة.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمَّدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهِم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.