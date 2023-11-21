الامارات | نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجوائز الصحة السنوية 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم الثلاثاء الفائزين بجوائز الصحة السنوية للعام 2023.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الذي يحتفي بالتميز، وقال "نهنىء جميع الأفراد والمؤسسات على مساهماتهم الكبيرة، سواء من خلال التقنيات المبتكرة، أو الالتزام بتحسين قطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم أيضا، نحن نؤمن بتأثير هذه الجهود في تحسين جودة الحياة بالعالم".

وأضاف معاليه: نحن أمام نخبة من الأطباء والجراحين والممرضين والباحثين وممثلي مؤسسات الرعاية الصحية المتميزين، أظهروا مهارات استثنائية في تقديم الرعاية الصحية وقيادة منشآت صحية متميزة".

وتابع بالقول: صحة ورفاهية المجتمع تأتي في مقدمة أولوليات دولة الإمارات، حيث تؤمن الدولة بأن الصحة هي المحرك الرئيسي للتقدم وهي أساس التنمية والازدهار الناجح".

وقال: بفضل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا كبيرًا وموثوقًا للتميز في مجال الرعاية الصحية الشاملة في المنطقة والعالم.

وأكمل معالي الشيخ نهيان بن مبارك: في دبي، هناك التزام قوي بإحداث تغيير إيجابي في الرعاية الصحية للجميع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصبحت دبي مدينة مكرسة للتقدم البشري، مدينة ناجحة بالابتكار والطاقة الإبداعية.

وأضاف: يتمتع المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بأحد أنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطوراً في المنطقة والعالم. ولهذا السبب، فإن هذه الجوائز تعزز السياسة الوطنية، وتحمل تقديرًا للتفاني والالتزام المستمرين، فضلاً عن الاحتفاء بالإنجازات الكبيرة.

ينظم الجوائز، مجلة الصحة، تحت رعاية وزارة التسامح والتعايش، وتهدف إلى النهوض بممارسات الرعاية الصحية الشاملة من خلال تسليط الضوء على الأفراد والمنظمات وتكريمهم لمساهماتهم المتميزة في الصحة الشاملة، وتعد أكبر جوائز للرعاية الصحية المرموقة في المنطقة، وتهدف لتكريم المساهمات المتميزة في مجال الرعاية الصحية.

ونال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي، جائزة أفضل مدير تنفيذي للعام 2023، وهو أول مواطن ينال هذه الجائزة، تقديرا لإسهاماته البارزة في مجال إدارة مجموعة صحية كبرى في دبي.

وقال مروان حاجي ناصر إن فوزه بهذه الجائزة المرموقة جاء انعكاسا لاهتمام ورعاية القيادة الرشيدة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاع الصحي.

وأكد أن الكوادر الإماراتية قادرة على المنافسة عالمياً، لما تمتلكه من إمكانات وقدرات كبيرة جعلتها تتصدر منصات الفائزين في مختلف التخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يعد ترجمة لنهج القيادة الرشيدة في بناء وتأهيل المواطنين.

وأشار إلى أنه أسس مجموعة التداوي الصحية، لتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، ونجحت إدارة المجموعة في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، ما مكن من اعتمادها من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.



وتم خلال الحفل تكريم 63 متخصصا متميزا في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بحضور أكثر من 600 من قادة الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في الدولة .

وقال محي الدين ثومبي ، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: "إن دعمنا لجوائز الصحة السنوية مدفوع بالرغبة في تعزيز الإيجابية والشمولية والإمكانات اللامحدودة الكامنة في تعزيز إنجازات كل أخصائي ومؤسسة رعاية صحية. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتقاليد عريقة في دعم الابتكار، ونحن نعمل بنشاط على دعم هذا الإرث من خلال الاعتراف بمساهمات الأفراد والمنظمات".

وجرى خلال الحفل تكريم 11 من رواد الرعاية الصحية المتميزين بجوائز خاصة كجزء من جوائز الصحة السنوية 2023 ، تقديرا لمساهماتهم القيمة في صناعة الرعاية الصحية في المنطقة، وضمت قائمة المكرمين الدكتور عبد العزيز سعيد عبيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتورة هيفاء محمد الهناوي، رئيس قسم خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة ودية عبد الرحيم، مدير إدارة التعليم والبحوث الطبية في هيئة الصحة بدبي، وسعادة محمد العلماء ، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور يونس كاظم ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية-هيئة الصحة بدبي، والدكتورة منى تهلك ، الرئيس التنفيذي لمستشفى لطيفة.