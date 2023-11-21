حمدان ومكتوم بن محمد يقدمان واجب العزاء في والدة صقر غباش

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم واجب العزاء إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة والدته، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة رأس الخيمة.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش في وفاة والدته، سائلاً الله العليّ القدير أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.