سعود بن صقر يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد، ترافقها سعادة ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفيرة وسعادة القنصل العام، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للبلدين والشعبين.

من جانبها، عبرت سعادة مارتينا سترونغ، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنية على العلاقات الإستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين الصديقين.