الامارات | مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024.
وتحددت العطلات الرسمية لعام 2024، بحسب الأجندة، بعطلة رأس السنة الميلادية، عيد الفطر، وقفة عرفة، عيد الأضحى، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، اليوم الوطني.
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