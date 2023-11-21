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محمد بن راشد يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المنعقدين في دبي بمشاركة عالمية واسعة .

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يستقبل، بحضور حمدان ومكتوم بن محمد،  الوفود المشاركة في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المنعقدين في دبي بمشاركة عالمية واسعة».

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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