ذياب بن محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء الأسترالي في واحة الكرامة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، اليوم في واحة الكرامة، معالي ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي، الذي يزور الدولة حالياً.

واستعرض سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي ريتشارد مارليس مراسم حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع معالي ريتشارد مارليس إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكوَّن من 31 لوحاً يستند كلٌّ منها إلى الآخر، ما يرمز إلى الوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وفي ختام الجولة سجَّل نائب رئيس وزراء أستراليا كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكَر أنَّ واحة الكرامة تعدُّ معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، شُيِّدت تخليداً لبطولات شهداء دولة الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.