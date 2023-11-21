الامارات | «دبي الصحية» توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «مجموعة الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الصحية»، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، ومجموعة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم يهدفان من خلالها إلى تعزيز تجربة المريض، وترسيخ ثقافة التميز في مجالات الرعاية الصحية والضيافة.

جاء توقيع المذكرة بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة الإمارات ودبي الصحية، خطوة مهمة تدعم مسيرة تحول دبي الصحية نحو الريادة على صعيد الرعاية الصحية التي تتمركز حول المريض، كما تبرز جهود الجانبين في دعم التميز والابتكار والتوافق بينهما».

من جانبه، قال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ترتكز الشراكة بين مجموعة الإمارات ودبي الصحية على تبادل الخبرات بين الطرفين، حيث تقوم دبي الصحية على دعم (طيران الإمارات) من خلال البحث والتطوير، كما تشمل أطر الشراكة، تبادل الخبرات في مجموعة من التخصصات، الأمر الذي يؤكد حرص الطرفين على تبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات، كما تؤكد الشراكة جهود الجانبين في تعزيز التطور الوظيفي، وتأهيل الكوادر الوطنية، والتزامهما تجاه تبني وتطوير المواهب المحلية».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «التزامنا المشترك تجاه تحقيق التميز، يترجمه التعاون بين (طيران الإمارات) ودبي الصحية لتعزيز ثقافة الضيافة في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال شراكتنا، نسعى جاهدين إلى تقديم تجربة تتميز بها (طيران الإمارات)، لخلق بيئة ترتقي برحلة المريض، إلى جانب توفير أعلى المعايير الطبية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف: «باعتبارنا أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فإننا نتطلع إلى إثراء تجربة الرعاية الصحية التي تركز على المريض بالدرجة الأولى، ما يضمن أن يكون التميز على صعيد الرعاية الصحية هو جوهر رحلة المرضى. ومن خلال شراكتنا مع هذه المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، نهدف إلى إنشاء منظومة يشعر فيها المرضى بالتقدير والدعم والثقة بخياراتهم الصحية، ما يسهم في رفع مستوى الرعاية في دبي، بما يتماشى مع تعهدنا وهدفنا الأسمى (المريض أولاً)».

يُذكر أن دبي الصحية تُعد أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، حيث تجمع تحت مظلتها محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء للارتقاء بصحة الإنسان.

أحمد بن سعيد:

• خطوة مهمة تدعم مسيرة تحوّل دبي الصحية نحو الريادة وتبرز جهود الجانبين في دعم التميز والابتكار.

منصور بن محمد:

• حريصون على تبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات لتأهيل الكوادر الوطنية وتبنّي المواهب المحلية.