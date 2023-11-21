17 مشروعاً إماراتياً لتعزيز الاستدامة عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - سيد الحجار (أبوظبي)

نفذت المبادرة الإنسانية الرائدة، «ما بعد 2020»، التي تقودها الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، حتى الآن 17 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء.

وأحدثت المبادرة تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 221,8 ألف شخص في كل من نيبال وتنزانيا وأوغندا والأردن ومصر وكمبوديا ومدغشقر وإندونيسيا وبنغلاديش والفلبين ورواندا وبيرو ولبنان والسودان وإثيوبيا وفيتنام، وماليزيا، كما تم تحديد 3 دول أخرى هي كوستاريكا، والهند، وكولومبيا، لتنفيذ مشاريع فيها في المراحل المقبلة. وتعتبر «ما بعد 2020» استمراراً لمبادرة «20 في 2020» الإنسانية الرائدة التي تقودها دولة الإمارات، والتي أطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية الرائدة في ديسمبر 2019.

ومن خلال تخطيها الحدود ووصولها إلى أبعد ما يمكن، توفر مبادرة «ما بعد 2020» حلولاً مهمة تساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد من المستفيدين في مخلف أنحاء العالم، وتعمل على توظيف التكنولوجيا من أجل خير الإنسانية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وتساهم مبادرة «ما بعد 2020» في ترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة والعمل الإنساني من خلال نشر حلول وتقنيات جرى تطويرها من قبل الفائزين والمرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه ضمن المجتمعات الأشد حاجة لها. وتضم مبادرة «ما بعد 2020» العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و«بنك بي إن بي باريبا»، ومبادلة للطاقة، وشركة «مصدر».

ماليزيا

وقامت مبادرة «ما بعد 2020» مؤخراً بتركيب مرشحّات للمياه في 25 مجتمعاً في ولايتي صباح وساراواك في ماليزيا لتوفير مياه الشرب النظيفة لـ 10 آلاف شخص.

وقامت مبادرة «ما بعد 2020» بتنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة «ووتروم» الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2022 عن فئة المياه. وتعد «ووتروم» شركة اجتماعية متخصصة في تطوير أنظمة تنقية مياه محمولة عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام بأسعار ميسورة ومصممة خصيصاً لأغراض التنمية في المجتمعات الريفية ومبادرات الإغاثة في حالات الكوارث.

فيتنام

وأعلنت مبادرة «ما بعد 2020» سبتمبر الماضي تركيب موارد مياه عذبة مستدامة بيئياً في المجتمعات المحلية الكائنة في ريف فيتنام لتوفير المياه النظيفة لـ 10000 شخص، وذلك تماشياً مع جهود الإمارات المستمرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومع تنفيذ هذا المشروع لنشر أنظمة ترشيح المياه، تكون مبادرة «ما بعد 2020» قد ساهمت بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الريفية الفيتنامية، مما يضمن تأمين أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للحياة وتعزيز رفاه تلك المجتمعات وقدرتها على الصمود في وجه تداعيات تغير المناخ. وفي إطار هذا المشروع، تم توظيف 8 أنظمة ترشيح مياه من «سيف ووتر كيوب»، وهي منظمة عالمية غير ربحية وأحد المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة لعام 2019 ضمن فئة المياه، وذلك بهدف توفير المياه النظيفة لخمس قرى وثلاث مدارس في مقاطعة كوانغ نام في فيتنام، كما قامت «سيف ووتر كيوب» بتدريب 26 شخصاً، من بينهم 14 رجلاً و8 نساء، على كيفية استخدام النوافير وصيانتها.

إثيوبيا

وفي أغسطس الماضي، أعلنت مبادرة «ما بعد 2020» توفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى «واليسا» و«هولت» و«جاتو» في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.

وتم تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية على 6 آبار في هذه القرى، مما ساهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

تم تنفيذ المشروع من خلال شركة «سولار كيوسك سوليوشنز» الألمانية، إحدى المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة، والمختصة بتوفير الكهرباء للمجتمعات الريفية غير المتصلة بشبكة الكهرباء الرئيسية، وبلغ عدد المستفيدين من حلولها حتى الآن حوالي 5 ملايين شخص.

وكانت هذه القرى قد شهدت في عام 2014 حفر العديد من الآبار الضحلة التي تعمل بمضخات يدوية لمعالجة مشكلة نقص المياه، لكن آلية التشغيل الميكانيكي لهذه المضخات جعلها تتطلب صيانة مكثفة، مما تسبب في خروج الآبار عن الخدمة بشكل متكرر لتترك أفراد القرى دون مصدر آمن لمياه الشرب.

ومن خلال تزويد هذه الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية عبر مبادرة «ما بعد 2020»، أصبح بمقدور كل بئر توفير ما بين 20 ألف إلى 25 ألف لتر من مياه الشرب النظيفة يومياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات سكان القرية من مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة.

السودان

ووفرت مبادرة «ما بعد 2020»، مصدراً آمناً للمياه لنحو 20 ألفاً من سكان قريتي تاويت، وتهجر الواقعتين شرق السودان.

وأعلنت المبادرة في ديسمبر 2022 أنه تم تركيب حوضين صغيرين للمياه يعملان بالطاقة الشمسية وفق نظام ضخ المياه الجوفية لتوفير 20 لتراً من المياه يومياً لسكان القريتين، وذلك بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى المياه، وتحسين مستويات النظافة والصحة لدى السكان.

وتم تنفيذ مشروع السودان من قبل شركة «براكتيكال أكشن» الفائزة بجائزة زايد للاستدامة عام 2017، وهي منظمة غير ربحية يقع مقرها في المملكة المتحدة، وتعمل ضمن عدد من المجتمعات لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات.

ويهدف هذا المشروع الإنساني في السودان إلى تحسين مستوى النظافة والحد من الممارسات غير الصحية التي تؤدي إلى تلوث مصادر المياه السطحية والجوفية، لاسيما خلال موسم الأمطار، وذلك لمواجهة الأمراض المعدية التي تنتقل بالمياه والحد من نسبها العالية، خاصة بين الأطفال.

وسيتم تأسيس مزرعتين بإدارة نسائية لاستخدام المياه الفائضة عن حوضي ضخ المياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

لبنان

وقامت مبادرة «ما بعد 2020»، بتنفيذ مشروع نشر مصابيح إنارة شمسية للطرقات ضمن مدينة بيروت، وذلك بهدف تعزيز الأمن وتحسين جودة الحياة لآلاف المواطنين اللبنانيين الذين تأثروا بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وتم تركيب أربعين وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية من نوع LED في شارع «مار متر» في وسط العاصمة بيروت، وهي منطقة تجارية سكنية تأثرت بشدة بالانفجار.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المصابيح الموفرة للطاقة أكثر من 17200 شخص يومياً، وذلك يشمل 50 من أصحاب المحلات و500 عائلة.

وتم تطوير المصابيح الشمسية وتركيبها من قبل شركة «سونا ديزاين»، وهي شركة فرنسية رائدة صغيرة إلى متوسطة الحجم وفائزة بجائزة زايد للاستدامة عام 2018 ضمن فئة الطاقة.

البيرو

وأعلنت مبادرة «ما بعد 2020» خلال شهر نوفمبر 2022 توسيع نطاق عملها بإطلاق أول مشاريعها في منطقة أميركا الجنوبية، وشمل المشروع تدريب نحو 2000 شخص على تشغيل نظام غذائي مائي تم تركيبه مؤخراً في مقاطعة «ياريناكوشا» بمنطقة أوكايالي بالبيرو، والذي من شأنه المساهمة في تحسين الأمن الغذائي بصورة كبيرة لأكثر من 5000 آلاف شخص من السكان الأصليين، إلى جانب الحفاظ على التنوع الحيوي الغني للمنطقة.

وقامت مبادرة «ما بعد 2020» بتعيين INMED Partnerships for Children، وهي منظمة إنسانية دولية غير ربحية معنيّة بالتنمية، وكانت ضمن المرشحين النهائيين للحصول على جائزة زايد للاستدامة عام 2020 عن فئة الغذاء، من أجل تأسيس نظامها الغذائي المائي التجاري (نموذج مشروع النظام الغذائي المائي الاجتماعي)، وذلك ضمن حرم «مركز التميّز للمعهد التربوي العالي ثنائي اللغة في ياريناكوتشا»، أكبر معهد لتدريب المعلمين من السكان الأصليين في البيرو.

ويجمع النظام الغذائي المائي ما بين تربية واستزراع الأسماك (ما يُعرف بالزراعة المائية) من جهة، وزراعة وإنتاج الخضراوات فوق الماء من جهة أخرى، وذلك عبر نظام تدوير مغلق يقوم بإنتاج الخضراوات العضوية بمعدل إنتاج أعلى بـ 10 مرات من أساليب إنتاج المحاصيل التقليدية، مع استهلاك معدل مياه أقل بنسبة 90% وكمية طاقة أقل بنسبة 75% من طرق الزراعة الآلية التقليدية.

ويقوم المركز بإنتاج الأغذية الطازجة على مدار العام، ويتسم بالمرونة المناخية وإمكانية التكيف مع مختلف المساحات.

الفلبين

وخلال ديسمبر 2021، أعلنت مبادرة «ما بعد 2020» مواصلة توفير حلول وتقنيات مؤثرة لعدد من المجتمعات النائية في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت توفير مياه نقية لـ 18 ألف شخص في المناطق الريفية بالفلبين من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى مصادر المياه وخفض تكاليف الحصول عليها بنسبة 85%.

وتم استخدام أربع مضخات المياه الهيدروليكية، من تطوير منظمة «اي آي دي اف آي»، التي كانت من بين المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة عام 2020 عن فئة «المياه»، لإحداث تأثير إيجابي في حياة 3000 شخص في قرية «كابغنان» بمقاطعة «نيغرو اوكسيدنتال» و15000 شخص في 14 قرية في منطقة «ألتافيستا» ضمن مقاطعة «ليتي».

رواندا

وقامت المبادرة بتوسيع نطاق جهودها الإنسانية لتشمل مجتمعات ريفية في أفريقيا، حيث ساهمت في توفير خدمات الرعاية الصحية لنحو 20 ألف شخص من سكان المناطق الريفية في رواندا.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير رعاية صحية أولية مستدامة وبأسعار معقولة لاثنتين من المناطق الريفية في رواندا.

وتم إنشاء ثلاث عيادات في مقاطعة نياروجورو الجنوبية وعيادة واحدة في منطقة روبافو في المقاطعة الغربية من البلاد، حيث تتسم هاتان المنطقتان بفقدان الخدمات الصحية مقارنة ببقية المناطق في البلاد.

وشمل المشروع إنشاء أربع عيادات في مجتمعات نائية، في حين تم تمكين أربع ممرضات وتدريبهن على إدارة الأعمال وتوفير 12 وظيفة جديدة لدعم العمليات ضمن العيادات الأربع.

وقامت مبادرة «ما بعد 2020» بتكليف «ون فاميلي هيلث»، وهي منظمة عالمية رائدة غير ربحية فازت بجائزة زايد للاستدامة لعام 2020 ضمن فئة «الصحة»، ودخلت مؤخراً في شراكة مع وزارة الصحة في رواندا.

وكجزء من الاتفاقية، تم الإعلان عن قيام المنظمة بتأسيس 500 عيادة في المجتمعات الريفية تعمل بنظام الرعاية الصحية المتنقل.

بنجلاديش

وفي مايو 2021، أعلنت «ما بعد 2020»، قيامها بتركيب مصابيح إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية في مخيم «كوتوبالونغ» للاجئين الروهينغا في منطقة «كوكس بازار» ببنغلاديش، وبالتالي المساهمة في تحسين جودة الحياة اليومية لأكثر من 4500 شخص.

وتم تكليف منظمة «كهربائيون بلا حدود»، وهي منظمة غير ربحية بارزة مقرها فرنسا وفائزة بجائزة زايد للاستدامة عام 2020 عن فئة «الطاقة»، بتركيب المصابيح الشمسية بالنيابة عن مبادرة «ما بعد 2020» ضمن أكبر مخيم للاجئين في العالم.

ووفرت منظمة «كهربائيون بلا حدود» الخبرة الدولية اللازمة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة ضمن المجتمعات غير المتصلة بالشبكة، حيث تقوم بتركيب 240 نظام طاقة شمسية منزلياً، و640 مصباحاً شمسياً ضمن مخيم اللاجئين، إلى جانب تدريب سكان المخيم على صيانة المعدات التي يستخدمونها.

كمبوديا

وساهمت «20 في 2020» في شهر أكتوبر 2020 بمنح الآلاف من سكان ثلاث قرى في كمبوديا فرصة تحسين حياتهم وجعلها أكثر جودة وصحة وأماناً، حيث قامت بتركيب تقنية «سيف ووتر كيوب» الجديدة لترشيح المياه من تطوير منظمة «أغير انسمبليه»، وهي منظمة غير ربحية بارزة مقرها فرنسا، وكانت قد وصلت لقائمة المرشحين النهائيين عن فئة المياه في دورة جائزة زايد للاستدامة لعام 2019.

وشمل مشروع المبادرة في كمبوديا تركيب خمسة من النظم الجديدة، ليستفيد منها نحو 4400 شخص من سكان قرى شنوك ترو، وكامبونغ فراه، وسيس سالاب.

مدغشقر

كما قامت مبادرة «20 في 2020» بتركيب نظام «سيف ووتر كيوب» لترشيح المياه في خمس مناطق ريفية في مدغشقر مع نهاية شهر نوفمبر 2020، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة اليومية لنحو 8500 شخص.

وشملت الفئات المستفيدة من المشروع أيضاً 4200 طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً، موزعين بين الطلبة وأسرهم.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحدي المتمثل في توفير مياه نظيفة ضمن المجتمعات النائية في مدغشقر، إلى جانب المساهمة في دعم مساعي الحكومة المحلية لتعزيز حلول معالجة المياه في المجتمعات الريفية تماشياً مع هدف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

إندونيسيا

وفي إطار جهودها لتوفير حلول مستدامة لمجتمعات مختلفة حول العالم، أعلنت مبادرة «20 في 2020» نهاية 2020، تنفيذ مشروعها في منطقة «بالاو لاو سيلاتان» بمقاطعة كاليمانتان الجنوبية بإندونيسيا، والذي يهدف إلى تمكين نحو 20700 شخص من مجتمع الصيادين الكبير في المنطقة من الحصول على حلول الطاقة ومصابيح شمسية غير متصلة بالشبكة.

وفي إطار مشروع المبادرة، تم الإعلان عن توزيع 3600 مصباح شمسي و1000 مصباح شمسي محمول قابل للشحن على الصيادين الذين يفتقرون لخدمة الكهرباء، وذلك لمساعدتهم في عملهم وتوفير إنارة ضمن منازلهم، ما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر التمكن من الصيد خلال الصباح الباكر قبل شروق الشمس وكذلك ليلاً بعد أن يحل الظلام.

وأعلنت جائزة زايد للاستدامة تركيب حلول تكنولوجية جديدة لتنقية المياه في 3 قرى في كمبوديا لتعزيز مقومات الحياة الصحية لآلاف السكان في المناطق والقرى المستهدفة وذلك في إطار المبادرة الإنسانية الإماراتية (20 في 2020).

وقامت المبادرة بتوفير خمسة مصادر مياه تعود بالنفع على 4400 شخص من سكان قرى «تشنوك ترو» و«كامبونغ فرا» و«سيس سالاب» في كمبوديا.

مصر

قامت «20 في 2020» بتركيب حلول للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية طورتها إحدى الجهات الفائزة بالجائزة، وذلك في قرية حبيشة ضمن محافظة أسيوط بمصر.

وتم تركيب أكثر من 50 مصباح (LED) عالي الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن الشارع الرئيسي في القرية، ومن المتوقع أن تعود بالنفع على 3500 شخص يومياً.

وقامت «سونا ديزاين»، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018 ضمن فئة الطاقة، والتي تتخذ مقرها في فرنسا، بتطوير المصابيح الشمسية.

الأردن

أعلنت جائزة زايد للاستدامة خلال مايو 2020 عن تركيب حلول إنارة مستدامة ضمن مستشفى الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك في إطار مبادرة الإمارات الإنسانية «20 في 2020».

وقامت «سونا ديزاين»، إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجائزة زايد للاستدامة ضمن فئة الطاقة في عام 2018 ومقرها فرنسا، بتركيب مصابيح (LED) تعمل بالطاقة الشمسية وتتميز بكفاءة عالية في مستشفى الأمير حمزة، وذلك بهدف توفير الإنارة المستدامة وتعزيز السلامة في الحياة اليومية لأكثر من 3 آلاف شخص.