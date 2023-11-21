الذكاء الاصطناعي.. كيف يواجه تغير المناخ؟

ابوظبي - سيف اليزيد - خولة علي (دبي)

يساعد الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة قضايا التغير المناخي وتأثيره على البيئة، واستنفر الكثير من الخبراء في البحث عن تقنيات وتطبيقات متخصصة، والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول كفيلة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع أي مشكلة بوسائل ذكية. فكيف تسهم تقنية الذكاء الاصطناعي والابتكارات في كسب المعركة ضد التغير المناخي؟

البنية التحتية الرقمية

تشير خلود الحبسي منفذة مشاريع البنية التحتية الرقمية ومدربة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً وأساسياً في تحسين البيئة ومكافحة التغير المناخي، من خلال تطبيق تقنياته في مجموعة متنوعة من المجالات، والتي تسهم بدورها في فهم التحديات البيئية وتقديم حلول لها. إذ تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات المتعلقة بالتغير المناخي وإدارة الكوارث الطبيعية على المدى القريب والبعيد، وينشأ ذلك عن طريق معالجتها لكميات هائلة من البيانات من مصادر متعددة مثل الأقمار الصناعية ومحطات الرصد لتوفير تقديرات دقيقة لفهم تغيرات الطقس.

وتعمل على تطوير نماذج دقيقة لتوقع تأثيرات التغير المناخي على المدى الطويل، وذلك يشمل توقعات حول ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في مستويات البحار وزيادة حدوث الظواهر الجوية القوية واتجاهات الرياح ورطوبة الهواء. كما تقوم برصد الانبعاثات الكربونية من المركبات والصناعات لفهم مدى تأثير هذه الانبعاثات على تغير المناخ وتحليل نماذج بيئية معقدة تساعد على توجيه سياسات وممارسات لتقليلها، مع تحسين استعداد واستجابة الحكومات والمؤسسات للكوارث الطبيعية المتعلقة بالتغير المناخي، مثل الأعاصير والفيضانات.

حلول مبتكرة

وتوضح الحبسي: يقدم الذكاء الاصطناعي حلولاً عدة مبتكرة لتحسين كفاءة إدارة النفايات، والتي تكمن في استخدام تقنيات التعلم الآلي للتعرف على أنواع مختلفة من المواد بناء على الصور أو البيانات الضوئية. وهذا يعزز من عمليات الفرز والتصنيف، ثم تقليل الفاقد ورفع الكفاءة في عمليات إعادة التدوير من خلال تحسين عمليات استرجاع المواد القيمة من النفايات وتحليل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بالنفايات. والهدف هو تحديد أنماط الاستهلاك، وتبني ممارسات صديقة للبيئة تكفل تعزيز استدامة هذه العمليات والحد من النفايات وتحسين عمليات إعادة التدوير.

استدامة الطاقة

وذكرت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدعم اليوم مهمة تطوير المباني الذكية التي تهدف إلى استدامة الطاقة وتحسين تجربة المستخدمين. ومن جانب الاستدامة، يحقق الذكاء الاصطناعي تحسين نظم التحكم في المباني، مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بناءً على طرق التعلم من السلوكيات اليومية وظروف البيئة. كما يعزز من عملية تطوير أنظمة الأمان المتقدمة، مثل كاميرات التعرف على الوجوه وأنظمة التعرف بالصوت، لتحسين الأمان والسلامة في المباني، بالإضافة إلى التحليل الضخم للبياتات، ما يدعم تحليل أداء الأنظمة والمعدات داخل المبنى، وتقديم توقعات حول حاجة الصيانة قبل حدوث الأعطال. أما من جانب تحسين تجربة المستخدمين، فيطور الذكاء الاصطناعي ويحسن تجارب المستخدم، من خلال تكامل أنظمة التحكم الصوتي والبصري، ما يتيح للمستخدمين التفاعل بشكل أفضل مع المبنى. ويعزز تكامل الذكاء الاصطناعي في تطوير المباني من فاعلية الاستخدام ويقلل من تأثيراتها البيئية، ما يسهم في تحقيق المباني الذكية واستدامة بيئية أفضل.

ابتكارات ذكية

بدوره، أكد المهندس يوسف البرعي أن للذكاء الاصطناعي القدرة على تسريع الجهود العالمية لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد من خلال توظيفيها لمراقبة شبكات البنية التحتية ووضع أنظمة ذكية ومبتكرة تساهم في الحد من تداعيات التغير المناخي، وإيجاد حلول جوهرية وأكثر دقة في تحديد المشكلة وسرعة التنبه لها وعلاجها. وحرص البرعي على اختراع أنظمة عدة من شأنها المساهمة في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. ومن جملة الاختراعات التي نفذها البرعي، مكعبات الأنابيب كاشفة التسريب المائي، وهي عبارة عن أنبوب ذكي يحتوي على مادة طلاء ذكية تتفاعل مع الماء مؤقتاً.

ثم يقوم الأنبوب بإرسال البيانات إلى الهاتف المحمول لتكشف على وجود تسرب مياه في أحد الأنابيب دون غيره، ما يحافظ على الاستدامة ويوفر مدة صيانة الأنابيب التالفة، بالإضافة إلى اختراع الشريط التحذيري الذكي، والذي يستخدم لحماية خدمات البنية التحتية لحكومة الإمارات، بحيث يقوم الشريط بإصدار إنذار مسبق في الهاتف الذكي، مع تحديد الموقع إذا قام أي مقاول بعملية الحفر بالقرب من الخدمات المعنية. وتقوم هذه التقنية بالعمل على حماية مختلف خدمات البنية التحتية لحكومة الإمارات، مثل أنابيب المياه وأنابيب الصرف الصحي وأسلاك الكهرباء والاتصالات، وجعل البنية التحتية للحكومة، بنية تحتية ذكية ومستدامة.

وقد تولدت الفكرة لدى البرعي حينما رأى أن هناك خدمات تم انقطاعها عن المستفيدين بسبب الأعمال، فابتكر نظاماً ذكياً يساهم بلا شك في حماية البيئة من مختلف الظروف والعوامل التي قد تسبب في هدر الموارد والحفاظ على الاستدامة، وفق أنظمة مبتكرة وذكية ومستشعرات توجه رسائل تحذيرية عن مصدر المشكلة قبل حدوثها وتفاقمها.