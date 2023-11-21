عجمان.. الاستدامة منهج عمل

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (عجمان)

تتبنى دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الاستدامة البيئية، منهج عمل وحياة، وتعمل بشكل دائم ومتواصل على تنفيذ مبادرات تدعم الاستدامة البيئية، في أعمالها ومهامها كافة، وتركز على المبادرات النوعية، ففي مجال الإدارة المستدامة للنفايات قامت الدائرة بمبادرة جمع النفايات الإلكترونية والتي تأخذ أهمية لما تشكله من مخاطر بيئية لاحتوائها على مواد وعناصر ضارة، وتهدف المبادرة إلى جمع النفايات الإلكترونية ومعالجتها بالتعاون مع شركات متخصصة لإعادة التدوير والتخلص الآمن بيئياً.

خفض الانبعاثات

وفي إطار التقليل من الانبعاثات والحفاظ على الموارد، نفذت الدائرة عدداً من المبادرات الهادفة للتقليل من النفايات التي يتم طمرها، والاستفادة القصوى منها، كما وعملت الدائرة على تنظيم مبادرات الفرز من المصدر والمتضمنة مبادرة جمع النفايات الخشبية والمخلفات العضوية من المنشآت الغذائية والفنادق، وإدارة نفايات الإتلاف، والنفايات الخاصة بسوق الخضراوات وسوق الدواجن، وتدشن الدائرة البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع وطلاب المدارس، ويتم تنفيذ مبادرات خاصة بموظفي الدائرة، ومنها مبادرة تجميع زجاجات البلاستيك والأوراق من مباني الدائرة، وإعادة تدويرها بالتعاون مع شركة «بيئة».

وتقوم دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بتطوير وزيادة شبكات رصد جودة الهواء في الإمارة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، التي تساهم في رفع مؤشر جودة الهواء، في إطار السعي الحثيث للارتقاء بعجمان لتكون إحدى أهم المدن المستدامة، وتتصدر قائمة المدن الأفضل في مستوى جودة الهواء حيث تم تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والمتابعة.

وفي السياق ذاته، يجري العمل حالياً على تنفيذ مبادرة دعم تركيب الألواح الشمسية على محطات الوقود في الإمارة، لتحقيق الهدف المتمثل في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والتوجه نحو المصادر المستدامة في توليد الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاثات.

سعادة المجتمع

وانطلاقاً من رؤية عجمان وأهداف دائرة البلدية والتخطيط الاستراتيجية لزيادة المساحات الخضراء وتوفير مرافق تجميلية ذات جوده عالية، وحرصاً على سعادة المجتمع والطفل، تبذل إدارة الزراعة جهوداً حثيثة لزيادة المساحات الخضراء، حيث وصلت إلى 2230000 متر مربع، وبلغت النسبة المئوية المزروعة من إجمالي المساحة 0.48%، بينما تستهدف الإمارة زراعة 5% من إجمالي المساحة، كما وتوسعت في تنفيذ المرافق الترفيهية بكل فئاتها، وزادت عدد مماشي الجري بالإمارة، لتصل إلى 19 ممشى بطول 28455 متراً، ومسارات رياضة الدراجات لتصل إلى 3 بطول 20800، وزادت الحدائق بالإمارة لتصل إلى 38 حديقة.

حدائق الأحياء

وتهدف الدائرة لإنشاء حدائق الأحياء والمساحات الاجتماعية، بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولى عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي بعجمان، لإيجاد مساحات ترفيهية وطبيعية متكاملة في المجمعات السكنية أو بالقرب منها، وبما يتوافق مع أفضل المواصفات والمعايير الدولية، والتي تشمل ألعاباً للأطفال ومماشي وجلسات متنوعة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع حديقة قطاعية بمنطقة الحليو، تلبية لرغبة سكان هذه المنطقة الناشئة واستطلاع احتياجاتهم، والتي تبلورت خلال اللقاءات المجتمعية لإدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، بما يتوافق مع المعايير القياسية والمخطط الحضري ويحقق سياسة إدارة المرافق الترفيهية للإدارة.

وتحرص الدائرة في مشاريعها المخططة والمنفذة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة للإضاءة بالطاقة الشمسية واستخدام المياه المعالجة المعاد تدويرها للري في مشاريع الزراعة التجميلية، وشبكة ري المزارع، حيث بلغت نسبة المياه المعالجة المعاد استخدامها 31% من إجمالي المنتجة للنصف الأول من عام 2023، وتهتم الدائرة بشكل خاص بحماية وتطوير المحميات الطبيعية، خاصة نباتات محمية القرم.

صديقة للبيئة

وبالحديث عن جهود مختبر مواد البناء لضمان الاستدامة، يقوم المختبر بإجراء فحوص الخرسانة الجاهزة، حيث تم مؤخراً عمل دراسة شاملة لنوع جديد في سوق عجمان من الخرسانة الجاهزة، ويسمى بالخرسانة الخضراء «الصديقة للبيئة» وهي خرسانة تدخل في صناعتها بعض المواد الإضافية التي كان من المقرر التخلص منها بطرق ضارة للبيئة، ومن ضمنها مادة تُعرف بمسمى «خبث الحديد» وهي بقايا برادة الحديد الناتجة عن عمليات صهر وتجميد الحديد عند صناعته، وبإضافة خبث الحديد في خلطات الخرسانة الجاهزة يتم تقليل استخدام الأسمنت، وعليه تقل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو، ومن فوائد هذه الخرسانة إطالة العمر الافتراضي للمباني لكونها عازلاً جيداً للرطوبة والحرارة في المباني.

معايير الاستدامة

ضمن سعي الدائرة لتحفيز الممارسات الداعمة للاستدامة البيئية، قامت إدارة البيئة وتنميتها بتطبيق مبادرات عدة تساهم في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة بشكل رئيسي، وذلك من خلال تبني مبادرات تساهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وزيادة العمل لمواجهة تأثيراته من خلال إشراك أصحاب المصلحة من غير الأطراف «الحكومات والشركات والأفراد» من أجل تحقيق الحياد الكربوني لعام 2050، تماشياً مع توجهات الدولة ومن خلال مبادرة رائدة محلياً وإقليمياً.

جرد الانبعاثات

وضمن جهود الدائرة للتقليل من الانبعاثات ودعم الاستدامة البيئية، يجري العمل بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة على جرد الانبعاثات في الإمارة، لحساب الانبعاثات التي تساهم في الاحتباس الحراري والتغير المناخي، كما ويتم من خلالها تحديد المصادر الأكثر إصداراً للانبعاثات في الإمارة، والعمل على خطط التقليل من الانبعاثات.

مؤشر الالتزام

وضمن جهود الدائرة لرفع مؤشر التزام المنشآت البيئية بالاشتراطات، والمتعلقة بالاشتراطات الخاصة بالبيئة والسلامة وتطبيق القوانين، فقد ارتفع مؤشر نسبة الالتزام إلى 90% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، وتم ذلك من خلال تشديد الرقابة البيئية والبرامج الذكية التي أسهمت في ضمان التغطية السليمة للمنشآت البيئية، وتتم الرقابة من خلال إعداد الخطط الرقابية الذكية في نظام «رقيب» و«بيان» لكل مفتش ضمن خطط التحول الرقمي، ويتم تنفيذ الخطة ضمن جداول زمنية محددة ومرنة، عن طريق الاطلاع على جدول التفتيش والاشتراطات والإجراءات المتخذة للمنشأة.

والزيارات ساهمت في زيادة وعي أصحاب المنشأة بالاشتراطات والمتطلبات البيئية، وكان لها الأثر المباشر في التقليل من الانبعاثات والمواد الملوثة للهواء وذات التأثير الضار على الصحة العامة، وساهمت الحملات على المنشآت البترولية ومنشآت الديزل بالتقليل من الملوثات البترولية، التي تساهم في تلوث التربة والروائح في المنطقة.

عجمان خضراء

ومن الجدير ذكره، أن الدائرة نفذت مبادرة عجمان خضراء في شهر أغسطس الماضي، والتي تستهدف توعية أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، لخفض أثر الانبعاثات، وزيادة اعتماد الإمارة على الطاقة النظيفة.