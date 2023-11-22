الامارات | «إسلامية دبي» تستحضر أعلام الدين في «الأسبوع الثقافي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستحضر فعاليات الأسبوع الثقافي السنوي، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، أعلام الدين، بهدف بيان فضل العلم وأهله من أئمة الإسلام، وتضمنت أولى فعالياته ندوة «أسبوع الإمام ابن جرير الطبري» في مقر الدائرة بمنطقة الممزر.

وألقى كلمة الدائرة رئيس قسم الإرشاد الديني، إبراهيم جاسم المنصوري، بيّن فيها أن «الأسبوع الثقافي» يتناول أحد أعلام الدين في مختلف الاختصاصات، ومنها الإمام ابن جرير الطبري، للإضاءة على سيرته العلمية ومؤلفاته وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، بهدف بيان فضل العلم وأهله من أئمة الإسلام الذين شيّدوا صرح الحضارة الإسلامية بإسهاماتهم العلمية الرائدة.

واستضافت الندوة كبير باحثين في الدائرة، الدكتور عبدالحكيم الأنيس، متحدثاً عن التكوين العلمي للإمام ابن جرير الطبري، وحياته الشخصية وعلمه، وترجمته، منوّهاً بأن الإمام اعتنى به العلماء والباحثين والمستشرقين، وكتب عنه 103 كُتّاب.

كما تحدث كبير وعّاظ في الدائرة، الشيخ خالد إسماعيل مصبح، عن منهج الإمام ابن جرير في التفسير.

كما استضافت الندوة أستاذ التفسير بجامعة الوصل، الدكتور شريف عبدالعليم، متحدثاً عن جهود الإمام في علوم القراءات.