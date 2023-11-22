الامارات | العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 في «إكسبو دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ52، عن تفاصيل العرض الرسمي المقرر إقامته بهذه المناسبة في الثاني من ديسمبر في مدينة «إكسبو دبي»، والذي يسلط الضوء على قصة الاتحاد الملهمة والعمل الجماعي، ويُبرز ملامح الرحلة المستدامة في دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى اليوم.

ويضم العرض الرسمي تقنيات مبتكرة وعروضاً آسرة تجسد التراث الغني لدولة الإمارات، والنسيج الغني الذي يصل معاني الاتحاد والاستدامة عبر التاريخ، ويُرمز إليها بعناصر مختلفة من نسيج «السدو»، وذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ومواكبة لعام الاستدامة.

كما يحتفي العرض بتراث الأجداد والعلاقة الوثيقة بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، بما يعكس الالتزام المشترك برعاية عالمنا المترابط والحفاظ عليه، ويقدم رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام يتعاون فيه العالم للتغلب على التحديات المناخية، من خلال الابتكار والعمل المشترك، مستلهمين من جهود داعمي العمل المناخي من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن للجميع في شتى أنحاء دولة الإمارات، مشاهدة العرض الحي في الثاني من ديسمبر على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات www.UnionDay.ae، وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

كما تتاح للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فرصة حضور عرض عيد الاتحاد الـ52 من الخامس إلى 12 ديسمبر، لمشاهدة العروض والاستمتاع بسرد عميق حول رحلة الاستدامة في دولة الإمارات.