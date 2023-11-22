اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6 درجات في اندونيسيا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.0 درجة – ريختر في إندونيسيا، الساعة 06:48 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة( إكس).

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا