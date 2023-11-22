"الأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6 درجات في اندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.0 درجة – ريختر في إندونيسيا، الساعة 06:48 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة( إكس).