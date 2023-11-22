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الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المركز الوطني للأرصاد أن هنالك فرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الغربية والجزر يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، وتصل سرعتها 40 كم/س، وذلك من الساعة 08:00 حتى الساعة  19:00، اليوم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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