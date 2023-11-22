الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المركز الوطني للأرصاد أن هنالك فرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الغربية والجزر يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، وتصل سرعتها 40 كم/س، وذلك من الساعة 08:00 حتى الساعة 19:00، اليوم.