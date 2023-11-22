«النقل المتكامل» يعلن عن تعديلات على شبكة النقل العام بالحافلات في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمجتمع، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل عن عدد من التحسينات والتعديلات على خدمات ومسارات حافلات النقل العام في مدينة أبوظبي وضواحيها.

تحسينات على الخدمات المحلية

شملت تلك التحسينات توفير خدمات حافلات محدودة التوقف على طول طريق الشيخ راشد بن سعيد، وهي خدمة L41 وL42 وL43 لتقليل زمن الرحلة بين وسط مدينة أبوظبي والمناطق ذات الطلب المرتفع على طريق الشيخ راشد بن سعيد ومنطقة العاصمة وربدان.



رحلات ليلية بين وسط المدينة وضواحيها

كما أعلن المركز عن خدمات الحافلات الليلية N41 وN43 وهي رحلات مباشرة جديدة بين الزاهية والدانة ومنطقة العاصمة وربدان من الساعة 12 صباحاً (منتصف الليل) إلى الساعة 4 صباحاً، إضافة إلى خدمات الحافلات الجديدة رقم 23 و24 والتي تربط منطقة القصر والخالدية بجامع الشيخ زايد الكبير وربدان وبوابة أبوظبي، في حين تستمر خدمات الحافلات المحلية 41 و42 في العمل بالتواتر الزمني المعدل. في الوقت ذاته اُستبدلت خدمات الحافلات المحلية 22 وX4 بخدمات جديدة.

كما تم ربط خدمة الحافلات الإقليمية 103 و161 و175 بالمحطات نفسها التي تعمل عليها خدمات الحافلات ذات التوقف المحدود لتحسين ترابط وفاعلية الشبكة.

المزيد من خدمات الحافلات إلى جامع الشيخ زايد الكبير

بالإضافة إلى خدمة الحافلات المحلية 94 الحالية، أعلن المركز عن توفير خدمة الحافلات المحلية الجديدة 24 بين الخالدية وجامع الشيخ زايد الكبير. فضلا عن ذلك، وسع المركز خدمة الحافلات الإقليمية رقم 401 من تقاطع حافلات القناة إلى مسجد الشيخ زايد الكبير، لتسهيل وصول الزوار من ضواحي أبوظبي.



تكامل خدمات الحافلات في الباهية والشهامة والرحبة والسمحة

من أجل تحسين تكامل شبكة الحافلات، قام مركز النقل المتكامل بتقصير مسار خدمة الحافلات المحلية رقم 222 بين الشهامة وغرب السمحة. كما شُغِّلَت خدمة الحافلات المحلية الجديدة رقم 221 بين سوق الباهية وشرق السمحة على طول الجزء الملغى من خدمة الحافلات 222. وتعمل كلتا الخدمتين إضافةً إلى ذلك على توفير الخدمة لقرية الريف 2 وحديقة المواسيم (البيت الأخضر) واتصالات في السمحة، وتتصل مع خدمة الحافلات 201 عند مسجد شهداء بدر في منطقة الباهية (قرب سوق الشهامة).

كما أُلْغِي القسم الواقع بين سوق الباهية وشمال الباهية بسبب انخفاض الطلب، في حين تستمر خدمة الحافلات المحلية رقم 225 في ربط الباهية الشمالية وديرفيلدز تاون سكوير. في تلك الأثناء، توفر خدمات الحافلات الإقليمية 201 و202 رحلاتها إلى أبوظبي بتواتر زمني كل 15 دقيقة خلال أوقات الذروة.

تحسينات على شبكة النقل في شرق بني ياس

أعلن مركز النقل المتكامل عن إعادة توجيه خدمة الحافلات الإقليمية 407 لتمر عبر سوق بني ياس الشرقي القديم ومحطة سيارات الأجرة، بهدف تحسين توفر الخدمة في هذه المناطق.

زيادة التواتر الزمني للخدمات بين أبوظبي ومدينة خليفة

استجابةً للطلب المرتفع على خدمات الحافلات بين وسط مدينة أبوظبي ومدينة خليفة، أعلن المركز عن زيادة التواتر الزمني لخدمة الحافلات الإقليمية 160 إلى كل 15 دقيقة طوال اليوم.

إضافةً إلى ذلك، أوضح مركز النقل المتكامل أن هذه التحسينات والتعديلات تهدف إلى تلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين في مختلف المناطق وتعزيز الترابط ضمن شبكة خطوط الحافلات العامة في مدينة أبوظبي، وجعل استخدام حافلات النقل العام في المدينة وضواحيها أكثر كفاءة وسهولة وراحة.