الامارات | 4 حالات يستطيع الطالب فيها تقديم امتحانات نهاية الفصل الدراسي عن بعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أربع حالات يستطيع فيها الطالب تقديم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، عن بعد، شريطة اعتماد ذلك من قبل إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة. وأوضح المؤسسة الحالات الأربع في «الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2023-2024» الذي اعتمدته أخيراً، حيث تضم حالة الطلبة من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون أداء الاختبار واقعياً، وحالة الطلبة الذين يخضعون للعلاج (حالات مرضية) خارج الدولة، والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول، والطلبة القُصّر المحتجزين في مراكز الأحداث. واستحدثت المؤسسة ثلاثة إجراءات أخرى لطلبة الثاني عشر في امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024، وهي أن الطلبة من أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية "تعديل منهج" لا يخضعون لنفس الامتحانات المركزية مع أقرانهم، وإنما توضع لهم امتحانات خاصة من قبل المعلمين الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية سواء كان ذلك في اختبار نهاية الفصل أو نهاية العام. ومن الإجراءات المستحدثة إضافة الملاحظة في بطاقة الطالب لنهاية الفصل وشهادة نهاية العام، سواء تعديل منهج أو تكييف ومواءمة، وتشير إلى خطط الطلبة أصحاب الهمم ممّن لديهم تعديل في نواتج التعلّم. ويُشترط في تنفيذ تلك الإجراءات توقيع ولي الأمر والتعهّد بالموافقة على التطبيق. ويبدأ طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل، بعد غدٍ (الجمعة 24 من نوفمبر الجاري)، ويختتمونها في السابع من ديسمبر المقبل، وتتوقف الاامتحانات أربعة أيام من 30 نوفمبر الجاري حتى الثالث من ديسمبر المقبل، متضمنة ثلاثة أيام عطلة رسمية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني. وبيّنت المؤسسة أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي المركزية تتطلب الحضور الفعلي في المؤسسات التعليمية، وذلك حسب توجيه الجهات المختصة، موضحة أن المعارف والمهارات المدرجة في الاختبار المركزي تعتمد على مقرر الفصل الدراسي نفسه. وتنقسم المواد الدراسية إلى مجموعتين؛ الأولى المجموعة (A) التي تمثل المواد الأساسية لجميع الصفوف والمراحل، وتتضمن اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والعلوم الصحية (فقط للصف 12)، وتحتسب درجات هذه المواد في الدرجة النهائية واجتيازها شرط لانتقال الطالب إلى الصف التالي (من الصف الرابع فما فوق). أما المجموعة الثانية (B) فتتضمن الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار CCDI، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية/ الأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية (للصف 11 فقط). وأكدت المؤسسة أن المواد العلمية (مواد المجموعة B) تعزز عملية التعلم وفقاً للمعايير المناسبة لمهارة الطالب وعمره ومستواه، لافتةً أن درجات هذه المواد لا تحتسب في المجموع النهائي للطالب. حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ستة ضوابط في إعداد الورقة الامتحانية منها أن يتزامن الاختبار مع عمليات التقييم المركزية لكافة الفصول الدراسية، وأن ينفّذ داخل المدرسة ويعدّ من قبل المعلم بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة. كما يتم إعداد امتحانات خاصة من قبل معلمي المواد الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية سواء كان ذلك في اختبارات نهاية العام، وأن يستند على معايير التعلّم أو نواتج التعلّم الأساسية ذات الامتداد والمتضمنة في الخطة المعتمدة، وأن يُراعى في التقييم احتياجات الطلبة والخطط الفردية.