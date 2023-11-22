شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات

ابوظبي - سيف اليزيد - فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بـ6 جوائز للاختراعات والابتكارات بمعرض سيول الدولي، شملت الجائزة الكبرى من الجمعية الكورية لترويج الاختراعات (KIPA)، والميدالية الذهبية من المعرض عن اختراع «الحجز الذكي للمركبات»، والميدالية الفضية عن اختراع «اختبار القيادة الذكي»، وثلاث جوائز خاصة تقديراً لإسهاماتها الريادية في مجال الابتكار لخدمة المجتمع.

وأكَّد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي المستمر باعتماد أحدث الأساليب العلمية في تطوير اختراعاتها وابتكاراتها الشرطية، ضمن جهودها في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تصبح رائدةً عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتحفيزها المستمر لمنتسبيها إلى الإبداع والتميُّز، ما مكَّنها من تحقيق هذا النجاح عالمياً.

ويُعَدُّ معرض سيول الدولي أحد أكبر معارض الاختراعات في العالم، وشهد في دورة عام 2023 مشاركة 600 اختراعٍ جديدٍ من 26 دولة، وينظِّمه المكتب الكوري للملكية الفكرية (KIPO) بالتعاون مع الجمعية الكورية لترويج الاختراعات (KIPA)، وشهد المعرض ابتكارات جديدة في فئات متنوعة، وحضوراً كبيراً من المستثمرين والشركات الناشئة على مستوى عالمي.