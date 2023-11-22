الامارات | مجموعة "التداوي للرعاية الصحية" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفيات أبولو الهندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي اتفاقية تعاون مع مجموعة مستشفيات أبولو الهندية، إحدى أبرز مجموعات الرعاية الصحية المتكاملة في آسيا، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الصحي بين الطرفين، إلى جانب تحفيز السياحة العلاجية في دبي.

تم توقيع الاتفاقية في مقر نادي دبي للصحافة بدبي، بحضور مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي، والدكتورة بريتا ريدي، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات ابولو، وعدد من مسؤولي وأطباء الجانبين.

وتنسجم الاتفاقية مع مكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، استناداً إلى ما تمتلكه الإمارة من منظومة طبية متكاملة، ومنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة في مختلف التخصصات الطبية، وتقنيات تشخيصية وعلاجية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الدكتور أحمد المصري، المدير الطبي لمجموعة التداوي الطبية بدبي، والدكتور دينيش مادهافان، رئيس مجموعة الأورام بمستشفيات أبولو، سيقوم الطرفان بتنظيم برنامج زيارات للكوادر الطبية المتخصصة، لتقديم خدمات العلاج وإجراء جراحات دقيقة للحالات المرضية المعقدة، و الحالات المرضية القادمة من الخارج ضمن برامج السياحة العلاجية في دبي. كما تتضمن الاتفاقية التعاون في نقل الحالات المرضية المصابة بأمراض مستعصية في مختلف التخصصات، خصوصاً مرضى الأورام والسرطان، للعلاج في مستشفيات أبولو في الهند، نظراً لامتلاكها أحد أهم مراكز علاج السرطان في العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي مروان حاجي ناصر إن المجموعة حريصة على توثيق شراكتها مع جميع الجهات المعنية والمختصة في مجال الرعاية الصحية، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات الطبية الكبرى حول العالم، بما يضمن تبادل الخبرات بين كوادرها الطبية ونظرائهم من الأخصائيين حول العالم، وتعريفها بأحدث العلاجات والجراحات الدقيقة في مختلف التخصصات الطبية، وما توصلت إليه العلوم الصحية من علاجات فعالة، ووفق أفضل المعايير العالمية".

وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية بين مجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي ومجموعة مستشفيات أبولو الهندية، لتوفير أفضل خدمات صحية للمرضى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وكذلك المرضى القادمين من الخارج للعلاج في دبي، ضمن برامج السياحة العلاجية".

وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي، أن كل ما يحققه قطاع الرعاية الصحية في دبي من إنجازات وما وصل إليه من تقدم، يرتكز في الأساس على الرعاية الكبيرة والاهتمام المستمر من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه في الوصول بالقطاع الطبي إلى أرقى مستويات التميز والكفاءة، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالتطوير المستمر لخدمات الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، الأمر الذي جعل من دبي واحدة من أهم الوجهات المفضلة والخيار الأول للباحثين عن الاستشفاء، والراغبين في تجربة سياحة صحية مميزة، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وقال حاجي ناصر إن الاتفاقية مع مجموعة أبولو الطبية تعزز مكانة دبي الصحية عالمياً إن التعاون بين التداوي كمؤسسة إماراتية، ومجموعة أبولو يعكس استراتيجية إمارة دبي كحاضنة للمشاريع العملاقة في مختلف التخصصات، حيث من المتوقع أن تثمر هذا الاتفاقية بتوفير خدمات صحية تصل للعالمية.

وذكر أن تميز إمارة دبي ببنية تحتية متميزة، والتسهيلات التي تقدمها لدعم المستثمرين في القطاع الصحي، حولت الإمارة لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، في مختلف التخصصات الطبية.

من جانبها، عبرت نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات أبولو الدكتورة بريتا ريدي، ، عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة "تداوي" باعتبارها واحدة من أهم وأكبر المجموعات الطبية في دبي، مؤكدة أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات الجانبين في دولة الإمارات والهند.

وقالت: "ستتعاون مجموعة أبولو بموجب هذا الاتفاق مع مجموعة التداوي لنقل خبراتها وأيضاً الاستفادة من تجارب المجموعة في علاج أمراض السرطان وجراحات القولون والمستقيم والعناية بالقلب وعلاج أمراض الكُلى وجراحات المخ والأعصاب إضافة إلى زراعة الأعضاء وجراحات العمود الفقري، والاستفادة من خدمات الجراحة الروبوتية"، مشيرةً إلى أن القطاع الصحي في دبي يشهد تطورات كبيرة في بنيته التحتية والتقنية ومنشآته الطبية وأنظمته المتقدمة وحلوله الذكية، فضلاً عما يزخر به من الكفاءات الطبية والكوادر البشرية المتخصصة، وغير ذلك من الإمكانيات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي وتقدمها على الساحة الصحية العالمية.

جدير بالذكر أن مجموعة التداوي للرعاية الصحية، هي مجموعة وطنية، أسسها مروان حاجي ناصر، لتوفير العديد من خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.

وبرزت مجموعة مستشفيات أبولو كمقدم رعاية صحية متكامل في منطقة آسيا، وتخصصت في الاستشارات الطبية والعلاج الشامل، ويتبع المجموعة أكثر من 10,000 سرير في 73 مستشفى، وأكثر من 370 عيادة للرعاية الأولية، و 1500 مركز تشخيص، وما يزيد على 200 وحدة للتطبيب عن بعد، فضلا عن امتلاكها 15 مؤسسة أكاديمية ومؤسسة بحثية تركز على الخدمات العالمية، والتجارب السريرية والدراسات الوبائية والأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية والوراثة.