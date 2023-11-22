بحضور نهيان بن زايد .. انطلاق الموسم الحادي عشر من "شاعر المليون"

ابوظبي - سيف اليزيد - بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، انطلقت مساء أمس الثلاثاء أولى أمسيات منافسات مرحلة الـ 48 للموسم الحادي عشر من مسابقة "شاعر المليون".

كما حضر الأمسية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأعضاء اللجنة الاستشارية (تركي المريخي وبدر صفوق)، وحشد من الإعلاميين ومحبي الشعر من جمهور برنامج "شاعر المليون" الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن، والأستاذ حمد السعيد، تأهل المتسابقين فهد رميض الشمري من العراق بنتيجة 48 نقطة، وفادي زيد العبادي من الأردن بنتيجة 47 إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، في انتظار معرفة المتأهل الثالث بتصويت الجمهور عبر تطبيق "شاعر المليون" خلال هذا الأسبوع ليكتمل عقد المتأهلين الثلاثة.

وبثت الأمسية على قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، وقدمها الإعلاميان سعود الكعبي وميثة صباح، واستهلت بأوبريت "أرض السلام" من أداء بندر بن عوير، وأسعد البطحري، وحمدان المنصوري، وكلمات سيف المنصوري شاعر المليون للموسم السادس، ومساعد الحارثي شاعر المليون للموسم العاشر، ومبارك بالعود العامري شاعر المليون للموسم التاسع، وحمد البلوشي نجم شاعر المليون في الموسم السادس، ومن ألحان الفنان يوسف الشهري.

وتخللت الأوبريت مقاطع غنائية من أشعار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كما ألقى خليفة حمد البلوشي، شاعر المليون للأطفال في الموسم الثامن، مقطعاً شعرياً عن مناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ضمن الأوبريت الذي عبرت كلماته عن رسالة دولة الإمارات وقيمها مثل التسامح والإنسانية ومساعدة الآخرين، والولاء للقيادة الرشيدة، والفخر بما حققته الإمارات من إنجازات.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن المحطات التي مرت بها التصفيات في الموسم الحادي عشر حتى الوصول إلى قائمة الثمانية وأربعين شاعراً التي تتنافس في الحلقات المباشرة بشاطئ الراحة من أجل التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة.

تلاه تقديم أعضاء لجنة تحكيم البرنامج آراءهم حول المراحل والخطوات التي تميز الجولة الجديدة من البرنامج في موسمه الحادي عشر الجديد، وأشار الدكتور غسان الحسن إلى أن الشعراء يمرون بكثير من الاختبارات والتصفيات حتى وصولهم إلى المرحلة الحالية، ووصف الشعراء المتأهلين إلى مرحلة الثمانية وأربعين بأهم "صفوة" لكنه شدد على أن هذا لا يعني أن الذين خرجوا من البرنامج هم أقل شأناً.

وأوضح حمد السعيد أن "شاعر المليون" وجد لاكتشاف المواهب وصقلها وتصديرها إلى ساحة الشعر، وقال إن ما يبحث عنه هو نجم متكامل شعرياً وأخلاقياً وحضوراً ومواظبة وروحاً وطنية، مشيراً إلى أن الشاعر اليوم يعد وسيلة إعلام متنقلة ويجب أن يكون بقدر هذه المسؤولية.

من جهته أشاد الدكتور سلطان العميمي بمكانة أبوظبي بوصفها عاصمة للشعر، منوهاً بتنظيم مهرجان أبوظبي للشعر الذي انطلقت معه مقابلات الموسم الحادي عشر من "شاعر المليون" في محطة واحدة فقط للمسابقة للمرة الأولى وتم من خلالها اختيار أفضل 500 مشارك.

وعرض فيديو يوضح آلية المنافسة في مرحلة الـ "48" من "شاعر المليون" التي تضم ثماني أمسيات يتنافس في كل أمسية ستة متسابقين يتأهل منهم إلى المرحلة التالية شاعر أو اثنان بقرار لجنة التحكيم ويصوت الجمهور لشاعره المفضل من بقية المتنافسين، وفي النهاية يتأهل 24 شاعراً للمرحلة التي تليها وتضم أربع أمسيات يتنافس ستة شعراء في كل أمسية يتأهل منهم ثلاثة للمرحلة التالية منهم شاعر أو اثنان بقرار لجنة التحكيم والبقية بتصويت الجمهور، لينتقل 12 شاعراً إلى المرحلة التي بعدها ويتنافس فيها الشعراء خلال أمسيتين بالآلية السابقة نفسها ليتأهل ستة شعراء إلى المرحلة الرابعة التي يتنافس فيها الشعراء من دون استبعاد أي متسابق وتكون فيها درجات الشعراء محسوبة من 60 درجة للجنة (30 منها في الأمسية الأولى ومثلها في الأمسية النهائية) و40 درجة من الجمهور، أما في الأمسية الختامية فيتنافس الشعراء الستة للفوز باللقب ويتم فيها حساب الدرجات لتحديد المراكز من السادس إلى الأول.

ويحصل الفائز السادس على جائزة 600 ألف درهم، ومليون درهم لصاحب المركز الخامس، ومليوني درهم للمركز الرابع، وثلاثة ملايين درهم للمركز الثالث، وللمركز الثاني أربعة ملايين درهم، فيما تبلغ جائزة الفائز بالمركز الأول خمسة ملايين درهم ويتوج ببيرق الشعر ولقب شاعر المليون.

وتنافس في الأمسية بدر بن ذنبوح العجمي من الكويت، وجمعة غريب الدهماني من الإمارات، وعبدالعزيز بن نايف العتيبي من السعودية، وفادي زيد العبادي من الأردن، وفهد رميض الشمري من العراق، وفواز ناوي العنزي من السعودية.

وأعلنت لجنة التحكيم عن اختيارها للشاعرين فهد الشمري بحصوله على 48 نقطة، والشاعر فادي زبد العبادي من الأردن بحصوله على 47 نقطة ليكونا أول المتأهلين للمرحلة القادمة بقرار اللجنة، أما نتائج المتسابقين الأربعة المتبقين والذين ينتظرون تصويت جمهور الشعر عبر تطبيق شاعر المليون، فجاءت على الشكل التالي عبد العزيز بن نايف العتيبي وفواز ناوي العنزي حصلا على 46 نقطة، بينما حصل بدر بن ذنبوح العجمي على 45 نقطة، وجمعة غريب الدهماني على 43 نقطة.