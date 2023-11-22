الامارات | رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

ورحّب سموه، خلال اللقاء، بوزير الخارجية الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدّم والازدهار، فيما حمّله سموه أطيب تمنياته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، وللبحرين وشعبها الشقيق دوام التطور والنماء.

وبحث سموه مع الزياني، العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، مرحّباً سموه بعقد الاجتماع الـ11 للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين، برئاسة وزيري خارجية البلدين. كما تناول اللقاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.