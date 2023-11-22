الصحة والإغاثة في مقدمة أولويات COP28

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

يواجه الكوكب موجة عاتية من موجات تغيرات المناخ التي من المتوقع أن تصل ذروتها مع نهاية العام 2050 - بحسب أحداث الدراسات العلمية - تزامناً مع كوارث طبيعية عنيفة تشمل فيضانات، أعصاير وعواصف وموجات حر شديدة الخطورة تتبعها حرائق بأكبر غابات العالم.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى تأثيرات شديدة متوقعة على صحة البشر نتيجة التغيرات المناخية، وحسب الإحصائيات الصادرة عن المنظمة فإن 3.6 مليار شخص يتركزون في مناطق وصفها التقرير بشديدة التعرض لتغيرات المناخ، مع توقعات بأن يرحل منهم ما يقرب من 250 ألف نسمة بسبب أمراض تغير المناخ ومنها الإجهاد الحراري، والملاريا وأمراض نقص التغذية.

ومع بداية العام 2030، من المتوقع أن يتكبد العالم خسائر في قطاع الصحة تقدر بنحو 4 مليارات دولار كل عام، وستكون أغلب تلك الخسائر في البلاد النامية ذات البنية التحتية الصحية الضعيفة والمحدودة في بعضها والمعدومة في بعض آخر.

وتستعد الإمارات لاستقبال أكثر من 70 ألف مشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، في «مدينة إكسبو دبي»، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وقادة دوليون من قطاع الصناعة وممثلو القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية، لمناقشة قضية التغيّر المناخي، واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.

ويهدف المؤتمر إلى دعم تحقيق الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر، التي تتمثل في: تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

ويخصص «COP28» يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وسيجمع قادة من كل المستويات الحكومية والمجتمعية، بما في ذلك رؤساء البلديات المحليون والقادة العالميون، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لبناء مدن أكثر استدامة وأماناً وحفاظاً على البيئة للأجيال الحالية والمقبلة.

المجتمعات الضعيفة

تخشى المنظمات الدولية المعنية بتغير المناخ من تضاعف حدة التأثيرات على الفئات الضعيفة في المجتمعات مثل الأقليات والأطفال والمهاجرين واللاجئين والنازحين وكبار السن، فبسبب صعوبة وضعهم المادي والاجتماعي لن يتلقوا الرعاية الصحية العادلة وسيكونون أكثر عرضة لأزمات تغير المناخ.

وبحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC في تقريرها السادس فإن 3.6 مليار شخص يعيشون في البلدان النامية والدول الجزرية سيكونون أكثر عرضة لآثار تغير المناخ بنسبة 15 مرة أكثر من المناطق الأخرى في العالم، ورغم أن تلك الدول لا تساهم في تلوث الهواء والانبعاثات العالمية إلا أنها ستضطر لمواجهة آثار صحية قاسية وخطيرة ناجمة عن الظروف المناخية المتغيرة.

وستواجه تلك المجتمعات ظواهر جوية متطرفة تؤدي إلى تعطيل النظم الغذائية وزيادة الأمراض المنقولة بالأغذية والحيوانات والمياه مما يؤثر في الصحة النفسية وبناء النظام الاجتماعي في الدول النامية، ولن تتمكن من إتاحة الرعاية الصحية للفقراء من أبنائها.

ورغم تحذيرات المنظمات العالمية من الآثار الضخمة والسلبية لتغير المناخ إلا أنها مازالت غير قادرة على تقدير حجم الخسائر المادية والبشرية والصحية بشكل دقيق، لكن الآمال معقودة على وضع حد للوفيات التي ستنتج عن تلك الظواهر أو وضع خطة لتوفير العلاج لتقويض حدة المخاطر الصحية والبيئية.

الأزمة بدأت

تشير البيانات الحالية المتوفرة إلى وجود 600 مليون شخص يعانون الأمراض المنقولة بالغذاء، و2 مليار لا يجدون مياه شرب آمنة، وتلك الحالة تقتل 30% من الأطفال دون سن الخامس، وكان آخر تلك الإحصائيات العام 2020 من منظمة الصحة العالمية حيث اضطر 770 مليون شخص لمواجهة خطر الجوع في آسيا وإفريقيا ومازالت الأزمة تتفاقم بسبب تأثير المناخ على جودة الأغذية وإمكانية توفيرها للجميع.

كما ارتفعت نسبة الوفيات في الفئة العمرية التي تزيد عن 65 عاماً بنسبة 70% خلال الـ20 عاماً الأخيرة وانضم إليهم 98 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتتوقع الأبحاث زيادة حالات الوفيات بحوالي 250 ألف شخص إضافي سنويا مع بداية العام 2030.

وتشير الأبحاث إلى أن 12% من سكان العالم أي 930 مليون شخص ينفقون 10% من ميزانية الأسرة على الرعاية الصحية، ومع تزايد أعداد الفقراء غير القادرين على توفير الأمن الطبي والغذائي لأسرهم سيرتفع عددهم إلى 100 مليون شخص يضافون إلى قائمة الأكثر فقراً واحتياجاً في العالم.

الوقود الأحفوري

«إدمان البشر لاستخدام الوقود الأحفوري يخرج عن السيطرة»، وصف أطلقه الباحثون في مجلة «لانسيت» الطبية والتي حذرت من تأثير الجفاف على المنتجات الزراعية والأزمة الصحية التي يعيشها العالم بسبب انتشار مسببات الأمراض الخطرة وعلى رأسها الكوليرا والملاريا، تلك المسببات ستؤدي إلى زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وزيادة أعداد الإصابة بضربات الشمس بعد الجفاف، وكل هذا يؤدي إلى اضطرابات بالصحة العقلية للإنسان بشكل عام.

وذكر تقرير المجلة الطبية أن الاقتصاديات الوطنية للدول تتدهور وتمر بوضع حرج مع استمرار صعوبة توفير سبل العيش وتأثر صحة الإنسان وميزانية الأسرة بالتغيرات المناخية، ويجب أن يتوقف الإنسان عن استخدام الوقود الأحفوري، وحذر الباحثون من أنه إذا لم تتحرك الدول النامية بمساعدة المجتمع الدولي وتغير من خياراتها في الوقود المستخدم بخدمات النقل والغذاء، سيكون من الصعب السيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تلوث الهواء.

أمراض خطيرة

وعن الأمراض المتوقع انتشارها بسبب التغيرات المناخية، يقول رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية سابقًا الدكتور علاء عيد، إن الأمراض التنفسية والقلبية على رأس القائمة بسبب ضعف جودة الهواء وزيادة الملوثات فيواجه الإنسان خطر الإصابة بأزمات الربو والحساسية.

وأضاف أن المخاطر تشمل زيادة أعداد الأزمات القلبية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة في المدن الصناعية الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، والتي رصدت زيادة في معدلات التلوث بها في السنوات الأخيرة.

أما أمراض النواقل أو الحساسة للمناخ مثل الملاريا والليشمانيا وحمى الدنج ستتوغل بسبب التغيرات المناخية وستظهر حالات طارئة من الفيروسات المنقولة بالبعوض مثل فيروس زيكا الذي دق ناقوس الخطر حول صعوبة الأمراض المنتقلة بالبعوض، وتنشط تلك الأمراض بعد الفيضانات والسيول.

وتكمن خطورة هذا النوع من الأمراض في كونه وبائياً يصيب الملايين في فترة قصيرة ويقضي على الآلاف منهم بعد تفاقم حالتهم الصحية بسرعة، ولعل الكوليرا خير دليل على ما يمكن لهذه الأمراض أن تفعله بالعالم وخاصة الأطفال والرضع.

وتؤثر أمراض الإنهاك الحراري على عجلة الإنتاج والتنمية بشكل مباشر، فضلاً عن أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يؤدي إلى الوفاة وتزداد خطورة تداعيات الانهاك الحراري لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويشير دكتور عيد إلى نوع آخر من التأثيرات الصحية لتغير المناخ وهي زيادة أعداد المصابين بالحروق بعد زيادة رقعة حرائق الغابات وما تسببه من خسائر بشرية ومادية وإصابات بالغة الخطورة بالحروق، وطالب بوضع خطط استباقية تتوقع الحرائق وتتعامل معها قبل انتشارها والحد من إصاباتها البالغة، مع العمل على زيادة المساحات الخضراء لتعويض حرائق الغابات. وستكون التغيرات المناخية هي المتهم الأول أيضاً في الأمراض الطفيلية وندرة المياه في البلاد ذات المناخ الجاف وشبه الجاف، وستؤثر على قضية الأمن المائي للشعوب، فلن يجد الإنسان احتياجاته اليومية من المياه، سواء النظيفة للشرب أو اللازمة للنظافة وهنا تجد الأمراض الطفيلية فرصتها للانتشار وتزاد الإصابات بالأمراض المعوية والجلدية.

وكنتيجة منطقية لكل أنواع الأمراض السابقة ستتأثر الثروات الحيوانية والنباتية لكل بلدان العالم ويصاب قطاع كبير بالتسمم الغذائي نتيجة ضعف جودة الغذاء، وضعف الكميات على حد سواء.

وسيصبح الأمن الغذائي قضية قومية للكثير من البلاد التي تسعى لمقاومة تغيرات الحرارة للإبقاء على محاصيلها الزراعية التاريخية، وكلما ارتفعت درجة الحرارة أو انخفضت بشكل متطرف سينهار النظام الغذائي وتظهر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض المعدية وتزداد حالات التسمم الغذائي.

اكتئاب عالمي

أمراض الصحة النفسية كان لها نصيب كبير من التغيرات المناخية وهو ما أثبتته الدراسات الحديثة التي وجدت علاقة وثيقة بين الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وأيضاً الانخفاض الشديد يؤثران على الصحة النفسية للإنسان بسبب تغير درجة نقاء الهواء.

وحسب إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، فإن 700 ألف حالة تعرضت لمشاكل في الصحة النفسية والعقلية وتعاني من الاكتئاب التالي للصدمة والقلق والتوتر الشديد بسبب اضطراهم إلى النزوح وترك أسرهم وهي اضطرابات نفسية قد تصاحبهم للأبد، وتشير الدراسات أيضاً إلى آثار نفسية محتملة قد تخل بالنظام الأسرى والاجتماعي بسبب زيادة التوتر في بيئات العمل، وزيادة حدة العنف في التعامل بين أفراد الأسرة.

تأثيرات واسعة

لا تهدد التغيرات المناخية صحة الإنسان بشكل مباشر فحسب، وإنما تمتد لتشمل النواحي المادية والاقتصادية أيضاً، مما يخل في النهاية بالنظم الاجتماعية، فجميع الدول ستخسر عقوداً من التقدم في المجال الصحي، وتنتهي المطالبات بضمان تغطية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع.وتشير منظمة الصحة العالمية إلى تأثيرات تشمل البنية التحتية والقوى العاملة بالمجال الصحي، فبعد زيادة حدة الفيضانات وحرائق الغابات والعواصف، وتأثيراتها وعدم جاهزية النظم الصحية لاستقبال الكثافة العددية الناجمة عن إصابات بسبب الظروف المناخية المتغيرة، ظهر جلياً أن البنية التحتية تحتاج لإعادة هيكلة لتتحمل تبعات تغير المناخ في الأعوام المقبلة. وتزداد الضغوط المناخية في بعض المناطق التي شهدت تغيرات جذرية بالأنماط المناخية المعتادة، فتغيرات مواعيد هطول الأمطار، وتبدلت درجات الحرارة المعتادة وما يصاحبها من تغير بدرجات نقاء الهواء والماء والتربة وارتفاع مستويات سطح البحر، وكل هذا يؤثر سلباً على المحددات البيئية والصحة البدنية والعقلية للإنسان.