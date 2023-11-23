الامارات | «إسلامية دبي» تشارك في «تحدي اللياقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعاليات متنوّعة ضمن مشاركتها في «تحدي دبي للياقة 30×30».

وتُعدّ مشاركة الدائرة في احتفالية اللياقة البدنية تحدياً وتشجيعاً لموظفي وموظفات الدائرة، بممارسة التمارين الرياضية يومياً، كما أن الفعالية تدخل ضمن إطار مبادرة سبّاقة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث يهدف «تحدي دبي للياقة» إلى تحفيز الجميع على الالتزام بممارسات يومية تركز على اللياقة البدنية، واعتماد نمط حياة صحي ونشيط.

وشارك الموظفون في مختلف الألعاب والأنشطة المقامة في الساحة الخارجية بالمبنى الرئيس للدائرة، وشملت التحديات: (لعبة كرة السلة، ولعبة كرة القدم، ولعبة أقوى قبضة، ولعبة القوس، والطبق الطائر)، والعديد من الفقرات الرياضية المتنوّعة.

وفاز كل من رئيس قسم الإفتاء، طارق العمادي، بجائزة أقوى قبضة رجالية، كما فازت إحدى الموظفات بجائزة أقوى قبضة نسائية.

وقال رئيس قسم الاتصال المؤسسي رئيس لجنة تنظيم الفعاليات الرياضية بالدائرة، هلال الفيلي، إن «إقامة تلك الفعاليات والتمارين الرياضية، توفر بيئة عمل صحية تنعكس إيجاباً وترفع من معدلات السعادة بين موظفي الدائرة، وذلك عن طريق المبادرات والأنشطة الرياضية، التي تغرس قيم الرياضة كأسلوب حياة، وتتماشى مع توجهات القيادة».

حضر الفعاليات المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، بطي عبدالله الجميري، وبعض مديري الإدارات، وجميع موظفي الدائرة.