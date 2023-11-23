الامارات | رئيس وزراء أوزبكستان يكرّم الفائزين بجائزة «الجودة الحكومية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان عبدالله أريبوف، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، في العاصمة طشقند، ضمن فعاليات الاحتفاء بتكريم الفائزين بالدورة الأولى لجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، التي تعتمد في تصميمها ومعاييرها على منظومة التميز الحكومي الإماراتية.

واستعرض أريبوف والقرقاوي، مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات تحديث وتطوير العمل الحكومي، والإنجازات التي تم تحقيقها على مدى أكثر من أربع سنوات من الشراكة الفاعلة، وتطرقا إلى إمكانات وفرص توسيع آفاق التعاون الثنائي للارتقاء بنماذج العمل الحكومي.

وكرم رئيس وزراء أوزبكستان الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية في فئاتها المؤسسية والفردية، الذين تم اختيارهم بعد عملية تقييم شاملة لأكثر من 200 ترشيح من 17 جهة حكومية تقدمت للجائزة في دورتها الأولى، وشارك فيها 43 خبيراً ومقيّماً ولجنة تحكيم من دولة الإمارات.

وأكد أريبوف أن الشراكة بين حكومتي جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، وصلت إلى مستويات متقدمة من التعاون الواسع بين البلدين، نظراً لما تحظى به من دعم كبير من رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزاييف، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأشار إلى أن جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية تمثل محطة مهمة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يتم من خلالها تعزيز مسيرة التميز، وتحفيز المؤسسات الحكومية للعمل الجاد لتحقيق أعلى درجات جودة الخدمات وكفاءة الأداء، لافتاً إلى أن الجائزة تعكس الفهم المشترك لمحورية الجودة والتميز في تطوير عمل الحكومة، وإحداث نقلة نوعية في نماذج عملها ومنهجياتها الهادفة إلى تحسين حياة أفراد المجتمع.

وأكد القرقاوي أن الشراكة المثمرة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، تعكس رؤى قيادتي البلدين بأهمية تعزيز التعاون الإيجابي في مجالات العمل الحكومي، وتترجم توجيهات قيادة دولة الإمارات لتبادل المعرفة بين حكومات العالم، وتوسيع دائرة الشراكات الدولية الهادفة إلى تصميم حكومات المستقبل.

وأشاد بحرص وجهود حكومة أوزبكستان لتبني وتطبيق ثقافة التميز المؤسسي في كل مفاصل العمل الحكومي، باعتباره أداة مهمة لتحفيز الجهات على مواصلة التطوير والتحديث في العمل الحكومي، مشيراً إلى أهمية الجائزة في ترسيخ أسس الجودة والتميز ورسم توجهات واضحة لتطوير الأداء، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية، وبناء قدرات الجهات وتعزيز فاعليتها، وتحفيزها لتوفير خدمات مرنة ومبتكرة، مشيراً إلى أنها تعكس الرؤى المشتركة لحكومتي الإمارات وأوزبكستان، لتعزيز ثقافة التميز والجودة في العمل الحكومي، وإدراكهما ارتباط تميز الحكومات بتميز موظفيها وفرق عملها، وأن الجودة والتميز يمثلان القاسم المشترك بين الحكومات الساعية للتطور وصناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتها.

وكرم رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان عبدالله أريبوف، الفائزين في فئات جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية، حيث فاز بفئة أفضل موظف ميداني اسرور رستموف من وزارة الصناعة والتعدين والجيولوجيا، وفي فئة أفضل موظف تخصصي شيريمبيتوف خاليلولا من وزارة الموارد الطبيعية، وفي فئة أفضل موظف في مجال خدمة المتعاملين أساموتدينوف جلال الدين من وزارة الصحة، وفي فئة أفضل موظف إشرافي جمشيد عبد الزخوروف من وزارة الزراعة، وفي فئة أفضل وكيل وزارة مساعد ربيعيف شيرزود من وزارة العدل.

على مستوى الفئات المؤسسية، فاز في فئة أفضل مبادرة أو مشروع أو تجربة حكومية مشروع زيادة فرص العمل ودخل السكان، من خلال إنشاء الحدائق الزراعية في وزارة الزراعة، وفي فئة أفضل فكرة حكومية مبتكرة مبادرة آي تي بارك أوزبكستان في وزارة التقنيات الرقمية، فيما فازت وزارة العدل في فئة أفضل جهة حكومية في الممكنات المتكاملة، وفي فئة أفضل جهة حكومية في المهام الرئيسة والابتكار، وفي فئة أفضل وزارة متميزة، وفازت وزارة الصحة في فئة أفضل جهة حكومية في تحقيق الرؤية.

وشهدت الدورة الأولى للجائزة تقديم أكثر من 200 طلب ترشح من 17 جهة حكومية ووزارة، لمختلف فئات الجائزة، تم تقييمها على مدار 27 يوماً في طشقند، بواقع أكثر من 13 ألف ساعة تقييم، بمشاركة 43 خبيراً ومقيّماً ولجنة تحكيم من دولة الإمارات.

محمد القرقاوي:

• الشراكة المثمرة بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان تعكس رؤى قيادتي البلدين، بأهمية تعزيز التعاون الإيجابي.