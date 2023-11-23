الامارات | «التداوي للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع مستشفيات أبولو الهندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي اتفاقية تعاون مع مجموعة مستشفيات أبولو الهندية، إحدى أبرز مجموعات الرعاية الصحية المتكاملة في آسيا، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الصحي بين الطرفين، إلى جانب تحفيز السياحة العلاجية في دبي.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر نادي دبي للصحافة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي مروان حاجي ناصر، ونائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات أبولو الدكتورة بريتا ريدي، وعدد من مسؤولي وأطباء الجانبين.

وتنسجم الاتفاقية مع مكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، استناداً إلى ما تمتلكه الإمارة من منظومة طبية متكاملة، ومنشآت صحية متطورة، وكوادر عالية الكفاءة في مختلف التخصصات الطبية، وتقنيات تشخيصية وعلاجية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم. وبموجب الاتفاقية، التي وقعها المدير الطبي لمجموعة التداوي الطبية بدبي، الدكتور أحمد المصري، ورئيس مجموعة الأورام بمستشفيات أبولو الدكتور دينيش مادهافان، سيقوم الطرفان بتنظيم برنامج زيارات للكوادر الطبية المتخصصة، لتقديم خدمات العلاج وإجراء جراحات دقيقة للحالات المرضية المعقدة، والحالات المرضية القادمة من الخارج ضمن برامج السياحة العلاجية في دبي.

كما تتضمن الاتفاقية التعاون في نقل الحالات المرضية المصابة بأمراض مستعصية في مختلف التخصصات، خصوصاً مرضى الأورام والسرطان، للعلاج في مستشفيات أبولو في الهند، نظراً لامتلاكها أحد أهم مراكز علاج السرطان في العالم.

وقال مروان حاجي ناصر: «تأتي الاتفاقية بين مجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي ومجموعة مستشفيات أبولو الهندية، لتوفير أفضل خدمات صحية للمرضى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وكذلك المرضى القادمين من الخارج للعلاج في دبي، ضمن برامج السياحة العلاجية».

وقال ناصر إن الاتفاقية مع مجموعة أبولو الطبية تعزز مكانة دبي الصحية عالمياً، كما أن التعاون بين التداوي كمؤسسة إماراتية، ومجموعة أبولو يعكس استراتيجية إمارة دبي حاضنة للمشاريع العملاقة في مختلف التخصصات، حيث من المتوقع أن تثمر هذا الاتفاقية توفير خدمات صحية تصل للعالمية.

من جانبها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات أبولو الدكتورة بريتا ريدي، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات الجانبين في دولة الإمارات والهند.