الامارات | «بيت الخير» توقّع مذكرة لتوفير احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت «بيت الخير» مذكرة تفاهم مع مجموعة «أبيلتي لايف» المختصة في توفير احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن، الحركية والمسانِدة.

واتفق الطرفان على أن تقدّم «أبيلتي لايف» الاستشارات المجانية لمختلف طلبات أصحاب الهمم وكبار السن التي ترد إلى الجمعية، وتزويدها باستشارات مجانية خاصة بتأسيس وتأهيل وتعديل المنازل والمركبات لهم، وتقديم الدورات المجانية حول فن التعامل معهم، والحصول على أفضل عروض الأسعار للمعدات والأجهزة والمستلزمات التي تخدمهم، وتُيسّر حركتهم ونشاطهم الإنساني والمجتمعي بأعلى جودة ممكنة، مع توفير خدمة صيانتها وتيسير استخدامها. كما اتفق الطرفان على تنظيم الفعاليات الداعمة لهم.

وتقضي المذكرة بتعزيز الشراكة النوعية بين الجانبين، وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون في مختلف المجالات التي تُعنى بدعم وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، وتوسيع الشراكة المهنية والمجتمعية لتشمل المؤسسات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية، والخاصة المتعاونة في هذا المجال، من منطلق الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية نحو المستفيدين المستحقين من الفئتين المستهدفتين، بما في ذلك تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتحسين حياتهم وتمكينهم في المجتمع، من خلال دمجهم على جميع المستويات، ليصبحوا عناصر فاعلة في محيطها الاجتماعي.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الجمعية مديرها العام، عابدين طاهر العوضي، بينما وقّعها عن «أبيلتي لايف» رئيس المجموعة، ماجد عبدالله العصيمي.